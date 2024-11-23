12強賽／張政禹還原晉級慶祝場面 被網路快的陳傑憲暴雷索性慶祝兩次

中華隊今天中午先隔岸觀火，看到美國隊經歷驚濤駭浪擊敗委內瑞拉隊，大夥在東京巨蛋飯店嗨爆，張政禹還原當下場景，還被網路比較快的陳傑憲暴雷，所以大家一起慶祝了兩次。

美國隊今天從5：0領先打到5：5平手，最終還是在9局上靠瓦德（Ryan Ｗard）掃出超前陽春砲，砲轟富邦悍將隊洋投富藍戈，美國隊終場以6：5險勝，也確定將中華隊和日本隊一起送進冠軍賽。

張政禹透露，第八局看到委內瑞拉隊的追平三分砲時，心裡想說涼了，大家是在9局上美國隊又領先後才陸續到走廊上一起關心戰況，準備要一起慶祝，「9局上兩出局、連兩個保送，想說會不會又要重演。」

「結果後面傑憲暴雷」，張政禹苦笑說：「不知道他是4G還怎樣，他就先衝出來說贏了贏了，我們『蛤？』」當下大家跟著陳傑憲先一起喊，等到真的看到最後一球，陳傑憲就鼓吹大家再喊一次。

中華隊進入四強已是歷史新頁，如今再闖冠軍賽，張政禹說：「一樣一步一步往前走，看能不能拿下更好的成績。」他也感謝自己有被選進中華隊的機會，對台灣有小小的貢獻。

商品推薦