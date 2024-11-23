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12強賽／日本隊抗議奇襲換投 中華隊可能有50萬日圓罰金要繳

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華隊總教練曾豪駒對換投的決定向日本表達歉意。 特派記者許正宏／攝影
中華隊總教練曾豪駒對換投的決定向日本表達歉意。 特派記者許正宏／攝影

中華隊因為提前確定晉級世界12強棒球賽冠軍戰，今天賽前臨時將先發投手從林昱珉換成陳柏清，日本媒體形容這是「奇襲」，日本隊雖然抗議，但世界棒壘球總會（WBSC）仍接受中華隊換投的請求。

中華隊前一晚公布，複賽最終戰由王牌投手林昱珉先發出戰日本隊，然而隨著今天午場美國隊以6：5擊敗委內瑞拉隊後，中華隊確定晉級冠軍戰，晚場與日本隊交手形同「消化試合」，在不影響晉級與否的情況下決定保留王牌。

中華隊表示，教練團因應不同的賽況，均有規劃不同的投手佈局，今日下午向大會與日本隊總教練提出預告先發調整，由於必須與預告先發同為左投，因此改由陳柏清上場。

不過日本媒體「Full-Count」報導指出，日本隊拒絕中華隊臨時換投的舉動，但主辦單位WBSC接受換投，日本隊也對此表達抗議，中華隊堅持更換，而根據日本隊人士表示，這可能代表中華隊要受到50萬日圓（約台幣10萬5千元）的罰款。

中華隊在預賽以1：3輸給日本隊，而今天複賽交手後，明天又要在冠軍戰碰頭，中華隊目標是保存投手戰力。

世界棒球12強

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