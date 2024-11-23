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12強賽／陳鏞基一句「我來自台灣」深刻烙印 潘傑楷穿Taiwan帽T是早有預謀

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
潘傑楷昨天因穿著出席記者會再帥一波。 特派記者許正宏／攝影
潘傑楷昨天因穿著出席記者會再帥一波。 特派記者許正宏／攝影

中華隊在世界12強棒球賽打出佳績，選手們也紛紛紅到出圈，在台捷交流賽就因陳傑憲、陳晨威帥到完銷的台灣帽T，昨天因潘傑楷穿著出席記者會再帥一波，潘傑楷承認自己「早有預謀」，之前被陳鏞基2006年經典賽說「我來自台灣」帥到，讓他心中暗藏這項計畫。

中華隊在聯盟自辦台捷交流賽前的裝備是以「Team Taiwan」戰袍出賽，進入官辦熱身賽後，已經換上「Chinese Taipei」球衣。

印有「Taiwan」的黑色帽T在中華隊集訓、自辦賽期間，已經供不應求，當時蔡其昌還虧：「都要怪傑憲、晨威，沒事長那麼帥，還穿那個帽T」；昨天這件帽T再度掀起話題，開轟的潘傑楷賽後主動表達希望穿這件帽T參加記者會，還仔細研究怎麼讓「「Taiwan」露出，讓球迷直呼又暖又帥。

潘傑楷面對美國隊之戰敲出陽春砲。記者許正宏／攝影
潘傑楷面對美國隊之戰敲出陽春砲。記者許正宏／攝影

潘傑楷說：「我真的是早有預謀，我確實有帶那件來，賽後也一直穿著，之前看過基哥打全壘打說我來自台灣，那時就想說，如果我有機會我也想講。」

他透露，自己剛被選上國家隊時，那時有說如果大家一直辭退的話，台灣棒球怎麼讓世界看見，「很開心的是，這次自己有機會讓世界看到台灣棒球。」這趟12強之旅，讓他坦言一切都出乎意料，沒想過會打進冠軍賽，也沒想過會有自己以關鍵表現進入賽後記者會的一天，他自嘲：「當然沒想過啊，你們有想過是我嗎？其實連我自己也沒想過。」

世界棒球12強

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