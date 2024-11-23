12強賽／打線出爐！陳傑憲腳傷先休兵 曾總為換投向日本致歉

中華隊今天進行複賽最終戰，與日本隊在冠軍賽前提前過招，今天先發打線公布，隊長陳傑憲先休兵，總教練曾豪駒表示，他的腳還有些腫脹，讓他今天先休息，好好面對明天的比賽。

此外，中華隊因應已經前進冠軍賽，更動先發投手，從林昱珉改成陳柏清，曾豪駒表示，「昨天也說，會依照整個戰況、局勢去安排，造成日本隊困擾，稍早有跟他們示意，雙方都了解，也和大會講過，大會是說需要用左投開局。」

中華隊對日本隊先發打線

一棒 陳晨威 中外野 二棒 林立 右外野 三棒 曾頌恩 左外野 四棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊 五棒 潘傑楷 一壘 六棒 江坤宇 游擊 七棒 戴培峰 捕手 八棒 岳東華 二壘 九棒 張政禹 三壘 先發投手陳柏清

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