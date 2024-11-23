快訊

12強Live／1局下日本村林一輝首打席就開轟 1：0領先中華隊

金馬紅毯／楊千霈大露雪白美背 禮服開高衩超吸睛

南園傳陣陣鼓聲…薄瓜瓜婚禮中午辦到入夜 迎賓派對歡呼聲不斷

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／打線出爐！陳傑憲腳傷先休兵 曾總為換投向日本致歉

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
中華隊今天將在複賽最終戰迎戰日本隊。記者許正宏／攝影
中華隊今天將在複賽最終戰迎戰日本隊。記者許正宏／攝影

中華隊今天進行複賽最終戰，與日本隊在冠軍賽前提前過招，今天先發打線公布，隊長陳傑憲先休兵，總教練曾豪駒表示，他的腳還有些腫脹，讓他今天先休息，好好面對明天的比賽。

此外，中華隊因應已經前進冠軍賽，更動先發投手，從林昱珉改成陳柏清，曾豪駒表示，「昨天也說，會依照整個戰況、局勢去安排，造成日本隊困擾，稍早有跟他們示意，雙方都了解，也和大會講過，大會是說需要用左投開局。」

中華隊對日本隊先發打線

一棒 陳晨威 中外野

二棒 林立 右外野

三棒 曾頌恩 左外野

四棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊

五棒 潘傑楷 一壘

六棒 江坤宇 游擊

七棒 戴培峰 捕手

八棒 岳東華 二壘

九棒 張政禹 三壘

先發投手陳柏清

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／陳傑憲被觸身球打傷腳 明天若狀況允許仍想繼續上場

12強賽／日媒探詢先發投手 曾豪駒苦笑：讓我思考一下…

12強賽／陳傑憲挨觸身球多撐2局退場 右腳掌仍有不適

12強賽／目標二壘卻死在五步前 陳傑憲3安卻對其中1支耿耿於懷

相關新聞

12強Live／為冠軍戰暖身！中華複賽最終戰日本 陳柏清再先發

【賽前報導】 世界12強棒球賽台灣隊已確定晉級冠軍戰，今天對上日本隊為冠軍戰前哨戰，先發投手由林昱珉換陳柏清，搭配捕手戴培峰，另外昨天被觸身球打到的陳傑憲沒有先發，備戰明天。 今天午場賽事美國隊以

12強賽／富藍戈意外「邦忙」 悍將總經理在東蛋被問「加薪嗎？」

中華隊提前在今天賽前就鎖定世界12強冠軍賽門票，關鍵一棒來自美國隊瓦德（Ryan Ｗard）從委內瑞拉隊投手、富邦悍將隊...

12強賽／日本隊抗議奇襲換投 中華隊可能有50萬日圓罰金要繳

中華隊因為提前確定晉級世界12強棒球賽冠軍戰，今天賽前臨時將先發投手從林昱珉換成陳柏清，日本媒體形容這是「奇襲」，日本隊...

12強賽／陳鏞基一句「我來自台灣」深刻烙印 潘傑楷穿Taiwan帽T是早有預謀

中華隊在世界12強棒球賽打出佳績，選手們也紛紛紅到出圈，在台捷交流賽就因陳傑憲、陳晨威帥到完銷的台灣帽T，昨天因潘傑楷穿...

12強賽／張政禹還原晉級慶祝場面 被網路快的陳傑憲暴雷索性慶祝兩次

中華隊今天中午先隔岸觀火，看到美國隊經歷驚濤駭浪擊敗委內瑞拉隊，大夥在東京巨蛋飯店嗨爆，張政禹還原當下場景，還被網路比較...

12強賽／林襄自費前進東京巨蛋 為中華隊加油應援

2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊今天在東京巨蛋迎戰日本隊，昨晚日本擊敗委內瑞拉，今天中午美國再度擊敗委內瑞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。