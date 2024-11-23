12強賽／日本電競棒球12強決賽 鈴木一朗為台灣選手大叔加油

由世界棒壘球總會（WBSC）舉辦的首屆HUGAN ePremier12電競棒球12強大賽，將由在SUPER ROUND拿下第一種子的台灣選手 DASHU (大叔) 與第二種子但世界排名第一的 SHORA 對決，決賽將在東京巨蛋的大螢幕實況播出，WBCS特別邀請傳奇球星鈴木一朗到場為電競棒球選手加油打氣。 WBSC舉辦的首屆HUGAN ePremier12電競棒球12強大賽，由台灣選手大叔（左二）與世界排名第一的SHORA（右二）對決，決賽將在東京巨蛋的大螢幕實況播出，WBCS特別邀請傳奇球星鈴木一朗（左ㄧ）到場為電競棒球選手加油打氣。特派記者許正宏／攝影 WBSC舉辦的首屆HUGAN ePremier12電競棒球12強大賽，決賽將在東京巨蛋的大螢幕實況播出，WBCS特別邀請傳奇球星鈴木一朗（圖）到場為電競棒球選手加油打氣。特派記者許正宏／攝影

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