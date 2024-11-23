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12強賽／中華隊前進冠軍賽 飯店嗨完秒切備戰模式今天也要贏

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
中華隊順利挺進冠軍決賽。中央社
中華隊順利挺進冠軍決賽。中央社

中華隊在今天出戰日本隊賽前，就已經提前確定進入冠軍賽，確定將在本屆賽會3度過招世界第一日本武士，今晚互探虛實，明天才是真正考驗，選手帶著明天將爭冠的心情踏進東京巨蛋。

今天中午美國隊與委內瑞拉隊之戰牽動晉級局勢，中華隊全員在飯店看轉播關心戰況，隨著美國隊以6：5擊敗委內瑞拉隊，確定中華隊、日本隊進入冠軍賽，也紛紛開心吶喊，真實反應都透過選手社群揭曉，讓球迷感受他們第一時間的喜悅。

開心過後，今、明天形同與日本隊的二連戰，今晚為明天先攻、後攻而戰，明天則是真槍實戰的過招。

中華隊在下午4點過後踏進東京巨蛋，為複賽最後一戰準備，張奕開心喊「冠軍賽～」，曾頌恩、江國豪笑說「很爽啊！」戴培峰說「心情平靜」、「今天也要贏」，吳俊偉則說「加油」，都強調任務未完。

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