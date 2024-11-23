12強賽／保留王牌！中華隊今晚換牌 陳柏清出戰日本

世界12強棒球賽今天進行複賽最後一天，中華隊與日本隊在本屆賽會二度過招，成為一場消化試合，兩軍已確定前進冠軍賽，此戰唯一影響只有誰是先攻、後攻球隊，中華隊賽前確定更換先發投手，從林昱珉換成陳柏清。

今天午場上演激戰，美國5：0的領先燒光，5：5平手之際，委內瑞拉隊由富邦悍將隊洋投富藍戈登板，被瓦德（Ryan Ｗard）掃出超前陽春砲，美國隊終場以6：5險勝，這一仗也讓獎牌戰戲碼出爐，台灣時間晚上6點的冠軍賽為中華隊對日本隊、上午11點的季軍戰為美國隊對委內瑞拉隊。

中華隊前一晚公布由王牌投手林昱珉先發出戰日本隊，隨著現在門票到手，確定先發投手換將，更換先發投手為陳柏清。

中華隊表示，今日下午總教練已先親自向大會與日本隊總教練提出預告先發調整為陳柏清。

中華隊表示，教練團因應不同的賽況，均有規劃不同的投手佈局，因此下午中華隊即立刻向大會通知調整事宜。

經大會討論後回覆表示，必須與預告先發同為左投，因此中華隊也更換先發投手為陳柏清。

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