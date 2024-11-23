12強賽／今晚台日戰成「消化試合」 日本網友反應曝光

美國隊在世界12強棒球賽複賽以6：5擊敗委內瑞拉隊，也幫助中華隊提前取得晉級冠軍戰的門票。對此日本網友表示，如此一來，今晚的台日之戰就形同「消化試合」。

日本網友在美委戰相關報導下留言，表示今晚台日之戰可能會「很無聊」，認為兩隊都會用這場比賽來調整，等到明天爭冠再全力一搏，猜測日本隊明天登板的投手今天大概都不會上場，會留著高橋宏斗、戶鄉祥征、藤平尙真、清水達也、終結者大勢等人，「今天去的觀眾很不幸」。

部分日本網友認為，應該考慮選手的體力負擔來安排賽程，進入複賽改成一場定勝負，「這次12強大賽，最終會與台灣比三次。過去世界棒球經典賽（WBC），與韓國隊也曾發生類似情況」。

網友寫道：「如果日本隊和台灣隊已確定晉級決賽，今晚的比賽如果是決賽豈不是更好？賽季結束後球員都累了，還有必要再費勁去打一場決賽（第三場）嗎？」

有日本網友說，今天這場「輸了也沒關係，保存實力就好，決賽再跟台灣拚勝負」。有網友則強調日本不會想讓國際賽26連勝紀錄中斷，「無論對手是誰、情況如何，爭取勝利的決心都不會改變。所以（與台灣）兩場比賽只能全力以赴，拿下勝利收尾」。

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