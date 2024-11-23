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12強賽／中華挺進冠軍戰全員飯店嗨翻 潘傑楷：台灣隊長腳都好了
世界12強棒球賽，今天中午比賽藉由美國隊以一分險勝委內瑞拉隊，確定提前取得晉級冠軍戰門票，在東京巨蛋旁飯店休息的中華隊全員，都關注這場比賽的結果，確定美國隊獲勝後，中華隊全隊都衝出房間在一起歡呼慶祝，連潘傑楷都笑說，「台灣隊長腳都好了！」
郭俊麟第一時間就發出全隊擠著一台手機在看比賽，在美國隊獲勝後，大聲歡呼的影片，網友就留言說，「太可愛」。
另外，潘傑楷妻子陳伶也發出中華隊在飯店嗨翻的影片，還說「一群開心的幼稚園孩子們，我們進冠軍戰啦～～Team Taiwan 🇹🇼，潘：台灣隊長腳都好了」。令人相當興奮的畫面，網友也留言，「好想哭哦，多久了！台灣棒球多久沒進四強這次還直接擠進冠亞軍，真的好感動，真的。」，還有人說，「果然隊長就是要帶氣氛。」
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