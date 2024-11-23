快訊

12強賽／打線出爐！陳傑憲腳腫脹先休兵 曾總為換先發向日本致歉

搭「信賴」順風車 黨內人士揭洪申翰3項不適任理由：用人邏輯看不懂

12強賽／保留王牌林昱珉拚奪冠 今晚中華隊抗日先發投手換他上陣

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／中華挺進冠軍戰全員飯店嗨翻 潘傑楷：台灣隊長腳都好了

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊挺進12強賽冠軍決賽。特派記者許正宏／攝影
中華隊挺進12強賽冠軍決賽。特派記者許正宏／攝影

世界12強棒球賽，今天中午比賽藉由美國隊以一分險勝委內瑞拉隊，確定提前取得晉級冠軍戰門票，在東京巨蛋旁飯店休息的中華隊全員，都關注這場比賽的結果，確定美國隊獲勝後，中華隊全隊都衝出房間在一起歡呼慶祝，連潘傑楷都笑說，「台灣隊長腳都好了！」

郭俊麟第一時間就發出全隊擠著一台手機在看比賽，在美國隊獲勝後，大聲歡呼的影片，網友就留言說，「太可愛」。

另外，潘傑楷妻子陳伶也發出中華隊在飯店嗨翻的影片，還說「一群開心的幼稚園孩子們，我們進冠軍戰啦～～Team Taiwan 🇹🇼，潘：台灣隊長腳都好了」。令人相當興奮的畫面，網友也留言，「好想哭哦，多久了！台灣棒球多久沒進四強這次還直接擠進冠亞軍，真的好感動，真的。」，還有人說，「果然隊長就是要帶氣氛。」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

世界棒球12強

相關新聞

12強賽／保留王牌！中華隊今晚換牌 陳柏清出戰日本

世界12強棒球賽今天進行複賽最後一天，中華隊與日本隊在本屆賽會二度過招，成為一場消化試合，兩軍已確定前進冠軍賽，此戰唯一...

12強賽／打線出爐！陳傑憲腳腫脹先休兵 曾總為換先發向日本表歉意

中華隊今天進行複賽最終戰，與日本隊在冠軍賽前提前過招，今天先發打線公布，隊長陳傑憲先休兵，總教練曾豪駒表示，他的腳還有些...

12強賽／中華隊前進冠軍賽 飯店嗨完秒切備戰模式今天也要贏

中華隊在今天出戰日本隊賽前，就已經提前確定進入冠軍賽，確定將在本屆賽會3度過招世界第一日本武士，今晚互探虛實，明天才是真...

12強賽／中華挺進冠軍戰全員飯店嗨翻 潘傑楷：台灣隊長腳都好了

世界12強棒球賽，今天中午比賽藉由美國隊以一分險勝委內瑞拉隊，確定提前取得晉級冠軍戰門票，在東京巨蛋旁飯店休息的中華隊全員，都關注這場比賽的結果，確定美國隊獲勝後，中華隊全隊都衝出房間在一起歡呼慶祝，

12強賽／富藍戈挨轟送中華隊晉24日決賽 拚三大賽史上首冠

美國隊在世界12強棒球賽複賽最後一戰，靠著一發9局上棒打富藍戈的陽春砲，以6：5擊敗委內瑞拉隊，也幫助中華隊提前取得晉級...

12強賽／拚進冠軍賽！中華隊球員至少500萬到手 團隊獎金2億起跳、上看3.1億

世界12強棒球賽中華隊挺進冠軍戰「坐銀望金」，賽事獎金也大幅成長，國光獎章獎金、賽事主辦單位獎金以及中華棒球協會理事長辜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。