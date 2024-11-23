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12強賽／AIT慶祝美國隊擊敗委內瑞拉 附帶「3個字」讓球迷全膜拜

聯合新聞網／ 綜合外電報導
在美國隊的「助攻」下，中華隊勇闖冠軍戰。記者許正宏／攝影
在美國隊的「助攻」下，中華隊勇闖冠軍戰。記者許正宏／攝影

美國與委內瑞拉在今天進行了世界12強棒球賽複賽最後一戰，這場比賽勝負牽動冠軍賽的門票誰屬。美國隊只要勝分在9分以內，就能保送中華隊提前晉級。

比賽過程可說是峰迴路轉，讓台灣球迷的心情也隨之起伏，忐忑不安。美國隊在前5局就取得5比0領先優勢，眼看中華隊有望晉級，賽程「晚接早」的委內瑞拉卻是逐漸甦醒，6局下先追回一分，之後靠著小培瑞茲（Carlos J. Pérez）的陽春砲和卡斯提洛（Diego Castillo）代打三分砲，一口氣追平比分。

眼看中華隊的晉級命運陷入危機，沒想到效力中職富邦悍將的富藍戈（Enderson Franco）卻送上「遙遠的祝福」，前面吞下2K的沃德（Ryan Ward）從他手中轟出石破天驚的中外野陽春砲，最後便以6比5勝出，將中華隊送進冠軍戰。

儘管美國隊無緣晉級冠軍戰，但有趣的是，美國在台協會（AIT）馬上發文恭喜了美國隊擊敗委內瑞拉，但下面還附上了3個字「不客氣」，頓時讓所有台灣球迷心領神會。

包括台灣各界名人在內的廣大球迷「懂得都懂得」隨即在貼文下面刷了一排留言，都是「感謝美國的強力幫忙」、「台美友好」等，一下子就累積上千則留言。

貼文被轉到PTT後，鄉民更是一路頌讚，「謝謝美國爸爸」、「謝謝美國！哪裡可以轉帳保護費？」、「台美關係史上最好」、「笑死 這小編一定台灣人」、「感謝美國，阿爸你最棒了」。

這是中華隊繼1992年巴塞隆納奧運之後，再一次闖進一級國際棒球賽事的冠軍戰，全台球迷雀躍之心可想而知，特別是賽前外界還普遍看衰這批中華隊的組成陣容，如此戰果更顯可貴。

世界棒球12強

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