快訊

薄瓜瓜神秘美嬌娘 羅東博愛醫院小公主許惠瑜容貌、學經歷曝光

異世界電梯？開和關還多一顆按鈕 內行人解惑大讚：超貼心

完全不會流汗！專家教飯後10分鐘小動作「有效減緩血糖飆升」：坐著就能做

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／拚進冠軍賽！中華隊團隊獎金2億起跳、上看3.1億

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華隊挺進冠軍戰「坐銀望金」，賽事獎金也大幅成長。 特派記者許正宏／攝影
中華隊挺進冠軍戰「坐銀望金」，賽事獎金也大幅成長。 特派記者許正宏／攝影

世界12強棒球賽中華隊挺進冠軍戰「坐銀望金」，賽事獎金也大幅成長，國光獎章獎金、賽事主辦單位獎金以及中華棒球協會理事長辜仲諒的加碼，團隊獎金保底2億元、上看3.1億元，就看最終獎牌成色如何。

根據體育署國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，世界12強棒球賽為一等二級賽事，奪冠每名球員可獲得700萬元、亞軍500萬元，以本屆參賽28名球員來計算，合計要發出1.4億元到1.96億元。

12強賽事主辦單位世界棒壘球總會（WBSC）也針對參賽國提供豐厚獎金，冠軍球隊可獲得150萬美元（約台幣4872萬元）、亞軍75萬美元（約台幣2436萬元）。

而棒協理事長辜仲諒在預賽就提供1勝1000萬元的加碼獎金，要提供給教練團做包含後勤在內的整體分配，中華隊預賽4勝就已有4000萬元在手，而辜仲諒也允諾，若奪冠還有3000萬元加碼。

這也代表，從國光獎章獎金到WBSC獎金以及中華棒協的獎金，中華隊團隊獎金將從亞軍的2億0436萬元，到冠軍的3億1472萬元。

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／辜仲諒掏腰包發4000萬獎金 奪冠再加碼3000萬

12強賽／延續傳統！辜仲諒請U15、U18中華隊吃牛排加看台日戰

12強賽／推動中華隊常態化 蔡其昌：辜仲諒也找我聊

買下大谷翔平50轟球 台灣「優式資本」是何方神聖？

相關新聞

12強賽／富藍戈挨轟送中華隊晉24日決賽 拚三大賽史上首冠

美國隊在世界12強棒球賽複賽最後一戰，靠著一發9局上棒打富藍戈的陽春砲，以6：5擊敗委內瑞拉隊，也幫助中華隊提前取得晉級...

12強賽／中華隊提前晉級 今晚先發投手換不換按規章需2條件

世界12強棒球賽今天進行複賽最後一天，中華隊與日本隊在本屆賽會二度過招，成為一場消化試合，兩軍已確定前進冠軍賽，此戰唯一...

12強賽／拚進冠軍賽！中華隊團隊獎金2億起跳、上看3.1億

世界12強棒球賽中華隊挺進冠軍戰「坐銀望金」，賽事獎金也大幅成長，國光獎章獎金、賽事主辦單位獎金以及中華棒球協會理事長辜...

12強賽／今晚抗日 王牌左投林昱珉先發

中華隊今天晚上六點對上日本隊爭取冠軍賽門票，推出旅美左投林昱珉先發。中華隊目前在複賽握有一勝一敗，晉級之路有機會掌握在自...

12強賽／中華隊上壘比「三角」什麼意思？由張政禹發起「背後含義心酸又振奮」

2024世界12強棒球賽進行中，昨(22日)天中華隊以8:2輾壓美國隊，讓全台球迷看得熱血沸騰。不過，每當中華隊有人上壘時，都會比出一個像是「三角形」的慶祝手勢，有網友好奇「這是什麼意思？」，解答是由張政禹所發起的，背後原因讓人好振奮。

12強賽／中華隊15野手解鎖全員安打 3屆參賽以來首見

中華隊昨天以8：2痛擊美國隊之戰，本季中職安打王邱智呈替補上場，在第7局敲出安打，至此中華隊全部野手都在賽會留下安打，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。