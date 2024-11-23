12強賽／拚進冠軍賽！中華隊團隊獎金2億起跳、上看3.1億

世界12強棒球賽中華隊挺進冠軍戰「坐銀望金」，賽事獎金也大幅成長，國光獎章獎金、賽事主辦單位獎金以及中華棒球協會理事長辜仲諒的加碼，團隊獎金保底2億元、上看3.1億元，就看最終獎牌成色如何。

根據體育署國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，世界12強棒球賽為一等二級賽事，奪冠每名球員可獲得700萬元、亞軍500萬元，以本屆參賽28名球員來計算，合計要發出1.4億元到1.96億元。

12強賽事主辦單位世界棒壘球總會（WBSC）也針對參賽國提供豐厚獎金，冠軍球隊可獲得150萬美元（約台幣4872萬元）、亞軍75萬美元（約台幣2436萬元）。

而棒協理事長辜仲諒在預賽就提供1勝1000萬元的加碼獎金，要提供給教練團做包含後勤在內的整體分配，中華隊預賽4勝就已有4000萬元在手，而辜仲諒也允諾，若奪冠還有3000萬元加碼。

這也代表，從國光獎章獎金到WBSC獎金以及中華棒協的獎金，中華隊團隊獎金將從亞軍的2億0436萬元，到冠軍的3億1472萬元。

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