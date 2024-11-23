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12強賽／中華隊提前晉級 今晚先發投手換不換按規章需2條件

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
晚上中華隊、日本隊之戰已無關晉級形勢，只剩決定誰是先攻、後攻球隊。。特派記者許正宏／攝影
晚上中華隊、日本隊之戰已無關晉級形勢，只剩決定誰是先攻、後攻球隊。。特派記者許正宏／攝影

世界12強棒球賽今天進行複賽最後一天，中華隊與日本隊在本屆賽會二度過招，成為一場消化試合，兩軍已確定前進冠軍賽，此戰唯一影響只有誰是先攻、後攻球隊，中華隊有在東京巨蛋擔任主場球隊迎戰的機會。

今天午場上演激戰，美國5：0的領先燒光，5：5平手之際，委內瑞拉由富邦悍將隊洋投富藍戈登板，被瓦德（Ryan Ｗard）掃出超前陽春砲，美國終場以6：5險勝，這一仗也讓獎牌戰戲碼出爐，台灣時間晚上6點的冠軍賽為中華隊對日本隊、上午11點的季軍戰為美國隊對委內瑞拉隊。

今天晚上台日之戰雖成消化試合，但也非完全沒有意義，中華隊若能擊敗日本，兩隊複賽戰績都是2勝1敗，因中華隊在直接對戰中取勝，將以分組第一之姿進入冠軍賽成為後攻球隊。

中華隊昨天晉級形勢未定，公布由王牌投手林昱珉先發出戰日本隊；隨著現在確定不管晚場中華隊是輸是贏，都將由日本隊、中華隊進入冠軍賽，台日大戰成為消化試合。

此戰對於冠軍賽的影響只剩決定先攻、後攻球隊，是否還需要派上王牌投手？根據12強賽大會規章所述，所有球隊必須在前一天賽程落幕後繳交隔天先發投手，需有正當理由且獲得WBSC同意，才能更動先發投手，否則球隊可能面臨WBSC懲處及罰款。

世界棒球12強

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