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12強賽／富藍戈挨轟送中華隊晉24日決賽 拚三大賽史上首冠

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
瓦德9上敲出陽春砲，最後助美國擊敗委內瑞拉。WBSC官網
瓦德9上敲出陽春砲，最後助美國擊敗委內瑞拉。WBSC官網

美國隊在世界12強棒球賽複賽最後一戰，靠著一發9局上棒打富藍戈的陽春砲，以6：5擊敗委內瑞拉隊，也幫助中華隊提前取得晉級冠軍戰的門票，繼1992年巴塞隆納奧運後再次站上國際三大賽決賽殿堂。

中華隊過去在奧運、經典賽、12強三大國際賽事中，最佳成績就是1992年奧運的銀牌，之後未曾闖進冠軍戰，如今相隔32年再次「坐銀望金」，明天在冠軍賽將與日本隊交手，爭取自2006杜哈亞運後的一級國際賽的首面金牌。

日本隊在複賽2連勝排第一，中華隊1勝1敗，委內瑞拉隊與美國隊同為1勝2敗，中華隊若晚場擊敗日本隊，則兩隊同為2勝1敗晉級冠軍戰；若輸給日本隊，中、委、美同為1勝2敗要比較TQB（對戰優質率），美國隊贏在9分內，因此由中華隊與日本爭冠。

比賽前半段照著劇本走，美國隊在2局上攻下2分、6局上追加3分；委內瑞拉隊則是在6局下靠羅德里奎茲（Herlis Rodriguez）敲出適時安打破蛋，7局下C.J.培瑞茲（Carlos Jesus Perez）的陽春砲追近到2：5落後。

8局下風雲變色，2出局、一壘有人時，C.E.培瑞茲（Carlos Eduardo Perez）敲安延續攻勢，而卡斯提歐（Diego Castillo）更是以代打之姿敲出中左外野的全壘打，一棒扳平比數。

然而9局上委內瑞拉隊派出富藍戈收尾，今年球季在中華職棒富邦悍將隊擔任終結者的他，卻在1出局後被瓦德（Ryan Ward）敲出陽春砲，讓美國隊再次領先，而9局下委內瑞拉隊在2出局後連選2個保送，但最終無功而返。

世界棒球12強

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