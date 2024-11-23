12強賽／中華隊晉級劇本撰寫中！美國5：2領先委內瑞拉
美國隊贏球對中華隊有利的劇本持續撰寫中，世界12強棒球賽複賽最終日，美國隊6局上又攻下3分，前7局打完以5：2領先委內瑞拉隊，但台灣球迷也期待美國隊別打太多分。
四強複賽目前由日本隊2勝領先，中華隊與委內瑞拉隊同為1勝1敗，美國隊則為0勝2敗，若美國隊擊敗委內瑞拉隊，且勝分差在9分以內，中華隊無論晚場對日本隊勝敗如何，都可保底靠TQB（對戰優質率）晉級24日的冠軍戰。
美國隊今天在2局上就開啟攻擊模式，靠2個保送、1支安打形成滿壘，1出局後辛普森（Chandler Simpson）的適時安打敲回第1分，接著蕭爾（Matt Shaw）敲出的滾地球也有1分打點。
6局上再接再厲，鮑德溫（Drake Baldwin）開局二壘安打，接著保送、推進形成1出局、二三壘有人，辛普森高飛犧牲打、蕭爾1分打點安打，威廉斯（Carson Williams）二壘安打敲回此局第3分。
委內瑞拉隊前5局攻勢有限，3局下在2出局後攻佔二三壘但無功而返，另外4個半局都是三上三下，包含2局下、5局下都是保送後出現雙殺的另類三上三下。
不過6局下委內瑞拉隊在1出局後靠安打、保送進佔得點圈，羅德里奎茲（Herlis Rodriguez）敲出適時安打破蛋，只不過美國隊再次策動雙殺，成功止血。
7局下，委內瑞拉靠著小培瑞茲（Carlos J. Pérez）的陽春砲追回一分，雙方形成5比2，局勢對於中華隊晉級冠軍戰更加有利。
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