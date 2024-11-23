12強賽／美國搶攻2分領先委內瑞拉 中華隊晉級冠軍賽路徑浮現

世界12強棒球賽複賽最後一天，中午開打的美國與委內瑞拉隊之戰，牽動中華隊晉級冠軍戰可能性，而美國隊在2局上就先攻下2分，若最終擊敗委內瑞拉且勝分差在9分內，中華隊就可提前取得晉級門票。

12強的四強複賽打到最後一天，日本隊以2勝0敗暫居第一，中華隊、委內瑞拉隊都是1勝1敗，美國隊則是0勝2敗，但還沒有球隊確定晉級或淘汰。

委內瑞拉隊昨天與日本隊大戰四小時後，「晚接午」的賽程又要遇到必須要贏球的美國隊，此戰美國隊需要贏9分以上才有機會晉級冠軍戰，另一方面來說，對中華隊來說只要美國隊贏球且贏9分以下，無論晚場中日戰結果如何都可晉級冠軍戰。

美國隊開路先鋒辛普森（Chandler Simpson）1局上敲安上壘後，就展現單季104盜的快腿，連盜2個壘包，只不過後續隊友未能送他回到本壘。

然而2局上把握對方控球失準，美國隊靠2個保送、1支安打形成滿壘，1出局後辛普森的適時安打敲回第1分，接著蕭爾（Matt Shaw）敲出的滾地球也有1分打點。

晚接午的委內瑞拉隊打者看起來有些疲態，1局下三上三下後，2局下雖靠保送上壘，但接著飛球出局以及雙殺，形成另類三上三下，前2局打完由美國隊取得2：0領先。

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