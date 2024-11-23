12強賽／中華隊15野手解鎖全員安打 3屆參賽以來首見

中華隊昨天以8：2痛擊美國隊之戰，本季中職安打王邱智呈替補上場，在第7局敲出安打，至此中華隊全部野手都在賽會留下安打，為中華隊三度參加世界12強棒球賽以來首見。

中華隊在第二屆2019年的12強賽也闖進複賽，當時共打了3場預賽、4場複賽，15位野手共有14人敲安，僅蘇智傑16打數0安打；2012年的首屆賽事則是止步預賽，僅打5場分組賽，15名野手有2人未在賽會留下安打，陳鏞基10打數、林志祥1打數掛蛋。

中華隊結束預賽賽程時，僅剩2名野手未敲安，岳東華在21日對委內瑞拉之戰先跟上腳步，昨天邱智呈接替傷退的陳傑憲上場，第7局的打席擔任首位打者，敲出安打，帶動中華隊的5分大局。

中華隊最燙打者手推陳傑憲，19打數敲出12安打，打擊率高達6成32，潘傑楷9安打居次，也擁有3成91的高檔打擊率。中華隊剩下最後兩場比賽，今天將在預賽最後一場面對日本隊，明天再戰獎牌戰，要打冠軍戰或季軍戰視今天兩場賽事而定。

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