12強賽／中華隊上壘比「三角」什麼意思？由張政禹發起「背後含義心酸又振奮」
2024世界12強棒球賽複賽進行中，昨(22日)天中華隊以8:2輾壓美國隊，讓全台球迷看得熱血沸騰。不過，每當中華隊有人上壘時，都會比出一個像是「三角形」的慶祝手勢，有網友好奇「這是什麼意思？」，解答是由張政禹所發起的，背後原因讓人好振奮。
一名網友在社群平台Threads發文詢問，每次只要有中華隊的球員上壘，就會看到比一個像是「三角形」的手勢，她也曬出吉力吉撈·鞏冠上壘照示範，「到底是什麼意思？真的好想知道求解」。
不少人也開玩笑說「御飯糰好吃喔，三角的別買錯」、「想上富士山的意思」、「勝利封印手勢代表必勝」、「我以為都是比愛心」、「我以為是愛你的心超出了傑憲（極限）」、「象徵玉山，讓世界看見台灣的意思」。
不過其實這個「金三角」手勢是由游擊手張政禹發起的，因為他在今年季中因涉及德州撲克牌風波，因此遭到聯盟禁賽、罰款。張政禹在入選國家隊時也遭受到外界質疑的聲音，因此他表示算是「一種自嘲」，在德州撲克中代表「ALL IN（全壓）」，也可以解釋成中華隊毫不保留，全力以赴的意思。
張政禹在昨天打出關鍵的二壘安打，他賽後訪問也表示，「講認真的，每個出局數對我來說都很關鍵也很重要。」，自己從小到大沒入選過國家隊，「希望可以為中華隊出一分心力，我就很感恩了。」
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