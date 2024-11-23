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12強賽／樂天左投早川隆久對決中華隊 點名要警戒「35號」

中央社／ 東京23日電
潘傑楷對美國一戰敲出陽春砲。記者許正宏／攝影
潘傑楷對美國一戰敲出陽春砲。記者許正宏／攝影

世界12強棒球賽今天進入複賽最後一天，將決定明天冠軍戰對戰組合，中日大戰繼預賽之後再度上演，中華隊由王牌投手林昱珉掛帥先發，總教練曾豪駒表示，盼與日本打出精彩比賽。

中華隊在昨天以8比2擊退美國隊，在複賽1勝1敗；昨天晚間賽事日本隊以9比6擊敗委內瑞拉。目前日本2勝0敗，委內瑞拉及中華隊都是1勝1敗，美國0勝2敗，今天午場賽事先由美國與委內瑞拉交手，晚上是中日大戰。

中華隊今天推出王牌左投林昱珉扛下先發重責，要全力搶勝、爭取晉級冠軍戰的機會。在複賽開打前，總教練曾豪駒曾表示，「能夠在複賽再與日本隊交流對我們來講很有意義，日本是世界棒球排名第一，會用挑戰者的心態去挑戰他們。」

日本隊則是由強力左投早川隆久擔任先發投手，談到對中華隊的印象，早川隆久表示，台灣的打擊能力非常好，且換投節奏很明快，透過中美之戰也有觀察到左打都很有力量，並特別點名開轟的「35號」潘傑楷，「面對這樣的打者，我也會積極進攻。」

雖然中華隊若擊敗日本，就相當有機會打進明天的冠軍戰，不過午場美國與委內瑞拉交手的賽事，也會牽動到中華隊晉級結果，其中若美國擊敗委內瑞拉，且勝分差在9分以內，在晚場中日大戰開打之前，中華隊就可以確定晉級冠軍戰。

世界棒球12強

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