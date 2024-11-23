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12強賽／盧秀燕：今晚準備2500個太陽餅請大家嗑日挺台
世界12強世界棒球錦標賽今晚中華隊對戰日本隊，台中市長盧秀燕今天早上在清水國小校慶中穿中華隊隊服，邀請大家今晚到台中市府前廣場看全台最大直播派對為中華隊加油，市府準備2500個太陽餅，邀國人一起「嗑日」挺台灣。
台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場時穿中華隊隊服，她表示，這是中華隊送她，還印上她的名字的隊服，今晚中華隊對日本，大家可在家用手機看直播，為了幫中華隊集氣加油，台中市府今晚舉行全國最大直播派對，會發2500個太陽餅，讓國人吃爆太陽餅，嗑日挺灣，讓中華隊今晚勝利成功，這是台中人的祝福。
台中市府廣場前今晚有1300吋的超大螢幕，全程直播台日大戰，盧秀燕昨晚已在臉書預告，今晚她會在現場會發送限量太陽餅，邀請國人一起「嗑日」，為中華隊應援。
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