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12強賽／今晚上演「台日大戰」 蔣萬安笑曝要做這件事

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

世界12強棒球賽複賽今天晚間將上演「台日大戰」，北市府也會在市政大樓中庭架設大螢幕，直播號召球迷應援。市長蔣萬安今上午出席光復國小創校60周年校慶，被問及要吃什麼美食，他笑說，「吃爆壽司、拉麵，我最愛的章魚燒、鰻魚飯，各式各樣，歡迎大家來吃爆各項日式美食。」

體育局表示，中華隊成功挺進在日本東京舉行的超級循環賽4強複賽，北市府號召全台球迷一同為台灣強投豪打隔空應援，11月23、24日在北市府大樓一樓中庭架設大螢幕，直播台日大戰、最終決賽。

今天下午4點30分開放球迷入場，5點30分開始，陸續有味全龍隊啦啦隊小龍女開場表演暖身、12強賽事影片播放、WBSC會歌與球隊國旗進場、中華隊球員介紹、雙方隊伍國（旗）歌演奏、應援教學。

蔣萬安會與重慶國中小選手、熱血球迷一起看直播應援，繼續為中華隊吶喊加油、全體集氣再創佳績，要讓北市府重現宛如台北大巨蛋的震撼應援氣勢，打造中華隊第二主場，共同見證台灣棒球的輝煌時刻。

世界棒球12強 中華隊 蔣萬安

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