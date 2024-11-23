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12強賽／美國隊慘敗中華隊 總教練：這一頁沉重還是要翻過去

中央社／ 洛杉磯22日專電
世界12強棒球賽複賽，中華隊以8：2擊敗美國隊。特派記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽複賽，中華隊以8：2擊敗美國隊。特派記者許正宏／攝影

世界棒球12強賽美國2比8慘敗給中華隊，總教練索西亞（Mike Scioscia）談到輸球的心情，坦言「這一頁非常沉重，但你還是必須想辦法翻過去」。

曾經執教洛杉磯天使隊、帶過大谷翔平的美國隊總教練索西亞22日出席賽後記者會，談到中華隊在打擊、防守與投球表現優秀，特別是7局打下大局「你必須稱讚他們的表現」。

索西亞表示，這場比賽的挫敗對陣中的年輕球員來說，是一次很好的學習機會，接下來的比賽要更專注，從第一球開始就要拿出想贏的態度，「有時比賽很難打，但你必須要學會翻過這一頁，儘管這一頁很沉重，但你還是要翻過去」。

12強賽中華隊今天對戰美國，賽前在場上唱國旗歌。記者許正宏／攝影
12強賽中華隊今天對戰美國，賽前在場上唱國旗歌。記者許正宏／攝影

美國隊在複賽連續慘敗給日本和中華隊，索西亞表示，美國隊沒有表現好，但這都已經過去，「我們必須專注明天的比賽，從第一顆球開始就要贏」。

索西亞說，必須稱讚中華隊的投手與守備，投手在壘上有人的時候，能夠控制場面，使得美國隊無法敲出關鍵的安打；台灣打者在7局打出大局，「他們把球打進場內，敲出關鍵的安打，他們真的表現很好」。

中華隊江坤宇七局在滿壘時敲出清壘三壘打，成為擊沉美國隊關鍵一擊。特派記者許正宏／攝影
中華隊江坤宇七局在滿壘時敲出清壘三壘打，成為擊沉美國隊關鍵一擊。特派記者許正宏／攝影

索西亞觀察，儘管美國投手已經投得很好，但台灣打者能夠掌握整個好球帶，穩住棒頭，打出強而有力的安打，跑壘非常有侵略性。

世界棒球12強

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