12強賽／盛讚台灣投手控球出色 小熊頂級新秀：輸球感覺糟透了
世界棒球12強賽，美國2比8輸給中華隊，小熊隊頂級新秀蕭爾坦言「輸球感覺糟透了」，稱讚台灣投手變化球出色，能投進好球帶，頗有美國小聯盟水準。
美國隊三壘手蕭爾（Matt Shaw）是這次陣中最受注目的未來之星，明年可能升上大聯盟；他今年球季效力小熊隊2A、3A隊伍，在2A的86場敲14支全壘打、50打點，打擊率2成79，獲選聯盟最有價值球員（MVP）
「我們代表國家出賽，但我們輸了，這感覺非常痛」蕭爾在賽後記者會上，談到美國連輸日本、中華隊，在本屆12強複賽吞下2連敗的心情。
美國隊匯集小聯盟的明星球員，蕭爾坦言這支球隊是他打棒球以來，參加過最強的一支球隊，「但這就是棒球，有時候比賽的結果不盡如人意，輸球的感覺真是糟透了，尤其是連輸兩場」。
蕭爾指出，無論日本或台灣的投手，在控球上都非常出色，能把球投到設定的位置，混合不同球種，特別是能夠把變化球投進好球帶，這讓他想到在小聯盟面對的投手，同樣具有這樣的能力。
他認為台灣投手表現精采，棒球打擊是一項非常困難的技術，「有時候它會狠狠教訓你」。蕭爾認為美國隊打者沒有發揮應有的水準，無法將有效的打席串連起來，攻勢上出現斷層。
身為各界看好、未來可望在大聯盟發光發熱的球星，蕭爾珍惜這次在12強的出賽機會，他提到大谷翔平、鈴木誠也這兩位大聯盟球星，過去都在12強賽表現精采，「能跟這些球員一樣站在同一個舞台，面對熱情的球迷，這是一個非常美好的經驗」。
蕭爾表示，相信美國隊的球員都一樣，會在這次12強的比賽中學到經驗，未來帶到大聯盟的比賽中。
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 中華隊輾壓美國 晉冠軍戰機會操之在己！ 12強賽最新戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言