12強賽／今晚抗日 王牌左投林昱珉先發

中華隊今天晚上六點對上日本隊爭取冠軍賽門票，推出旅美左投林昱珉先發。中華隊目前在複賽握有一勝一敗，晉級之路有機會掌握在自己手中，若今天能擊敗日本隊，將形成兩隊（或以上，視委美之戰結果）兩勝一敗，若僅中華隊、日本隊兩勝一敗，將由兩隊攜手晉級、中華隊為分組第一，三隊以上比較對戰優質率。

中華隊手中唯一的王牌就是林昱珉，既然是唯一一張ＡＣＥ，出牌時機就要仔細斟酌，不能太早出，晚了也沒用，他會在複賽哪一場登板受到高度關注，最終答案正是要為中華隊把關爭取複賽第二勝的戰役。

中華隊在預賽與日本隊的交手，以一比三的些微差距落敗，該役寫下中華隊面對全職業一軍日本隊的最低失分戰役，讓選手相信雙方差距正在縮小中。

對於複賽再度過招躍躍欲試，投手張奕就說：「上次輸，這次不想再輸了。」

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