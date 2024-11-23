聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／二壘打串聯 林家正、張政禹「八九連線」建功

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
中華隊張政禹（中）四局獲得球隊第二分後，隊友拿著六面都是六的骰子一同慶賀。特派記者許正宏／攝影
中華隊張政禹（中）四局獲得球隊第二分後，隊友拿著六面都是六的骰子一同慶賀。特派記者許正宏／攝影

一位被稱作「自殺棒」，一位從入選就被問「為什麼要選他」，林家正張政禹昨天面對美國隊之戰上演「八九連線」，在第四局兩支二壘打串聯，為中華隊搶下第一分。

中華隊昨以八比二擊敗美國隊，先發打線變陣，張政禹首度在正式比賽擔任先發三壘手，儘管第三局出現失誤，但很快彌補。第四局二壘打攻下第一分，守備表現回穩，展現超大範圍，讓江坤宇都成為觀眾，直呼「我都是在他後面看他接球」。

收到先發通知，張政禹認為既然機會來了，就好好把握，「這是可以扭轉人家對我印象的機會。」儘管第三局出現失誤，但他並不害怕，「我是希望球可以一直打來，想要做好給他們看。」

他先在打擊上建功，第四局的二壘打攻下中華隊第一分，但賽後談到這球卻是自省，「其實那顆打出去，壘指是叫我跑三壘，但我自己覺得跑不過去，所以當下有點自責，也忘了慶祝。」

林家正此次作為主戰捕手，但安打難產暴露打擊罩門，五場預賽加複賽首戰對委內瑞拉隊合計十八打數只有一安打，被球迷封「自殺棒」，昨天以雙安撕掉標籤。

世界棒球12強 張政禹 林家正

延伸閱讀

12強賽／開賽失誤→勝利打點+好球連發 張政禹：想要更多球打過來

12強賽／東蛋噓聲四起的觸身球 江坤宇第一反應是看球速「157…」

12強賽／超強！中華隊8：2輾壓美國 晉級機會從鬼門關走回來

12強賽／報復？雙方互噴觸身球 江坤宇長打清壘後下一打席挨砸

相關新聞

12強賽／搶冠軍賽門票 中華隊押王牌林昱珉先發戰日本

中華隊搶下對美國隊一戰的勝利，也讓晉級之路從鬼門關前走了回來，台灣時間明天晚上6點對上日本隊爭取冠軍賽門票，推出效力美國...

12強賽／牧秀悟滿貫砲終結4小時大戰 日本擊敗委內瑞拉26連勝

日本隊在世界12強棒球賽複賽延續不敗之身，即使一度落後委內瑞拉隊2分，但靠著牧秀悟甦醒過來的滿貫砲再次要回領先，最終以9...

12強賽／日勝委有利中華隊 剩下4劇本有3種爭冠可能

日本隊在世界12強棒球賽複賽擊敗委內瑞拉隊，不僅取得國際賽的26連勝，也幫助中華隊朝晉級冠軍賽的更佳劇本邁進，明天若是美...

12強賽／中華隊爭冠劇本浮現 2班直達車都要擊敗日本

中華隊今天在世界12強棒球賽擊敗美國隊後，取得複賽首勝，晉級冠軍戰的路徑又開始浮現，直達冠軍戰有兩個劇本，但都必須在明晚...

12強賽／日媒探詢先發投手 曾豪駒苦笑：讓我思考一下…

中華隊今天在世界12強棒球賽以8：2擊敗美國隊，取得複賽首勝，然而下一場對日本隊要派出誰先發？不僅台灣球迷好奇，日本媒體...

12強賽／東蛋噓聲四起的觸身球 江坤宇第一反應是看球速「157…」

中華隊今天以8：2痛宰美國隊，江坤宇在第7局的滿壘打席敲出清壘三壘打，堪稱底定勝負的一棒。賽後談到那顆讓東京巨蛋噓聲四起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。