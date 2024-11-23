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12強賽／二壘打串聯 林家正、張政禹「八九連線」建功
一位被稱作「自殺棒」，一位從入選就被問「為什麼要選他」，林家正、張政禹昨天面對美國隊之戰上演「八九連線」，在第四局兩支二壘打串聯，為中華隊搶下第一分。
中華隊昨以八比二擊敗美國隊，先發打線變陣，張政禹首度在正式比賽擔任先發三壘手，儘管第三局出現失誤，但很快彌補。第四局二壘打攻下第一分，守備表現回穩，展現超大範圍，讓江坤宇都成為觀眾，直呼「我都是在他後面看他接球」。
收到先發通知，張政禹認為既然機會來了，就好好把握，「這是可以扭轉人家對我印象的機會。」儘管第三局出現失誤，但他並不害怕，「我是希望球可以一直打來，想要做好給他們看。」
他先在打擊上建功，第四局的二壘打攻下中華隊第一分，但賽後談到這球卻是自省，「其實那顆打出去，壘指是叫我跑三壘，但我自己覺得跑不過去，所以當下有點自責，也忘了慶祝。」
林家正此次作為主戰捕手，但安打難產暴露打擊罩門，五場預賽加複賽首戰對委內瑞拉隊合計十八打數只有一安打，被球迷封「自殺棒」，昨天以雙安撕掉標籤。
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