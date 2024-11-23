聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／21年來首贏 中華隊8:2打趴美國

聯合報／ 特派記者陳宛晶蘇志畬／東京─台北連線報導
中華隊昨天在世界十二強棒球賽，靠長打串連、投手封鎖，最後以八比二大勝美國隊，近廿一年來第一次在成棒一級國際賽事擊敗美國隊，打出振奮人心的一戰，總教練曾豪駒說：「這一勝，對台灣棒球意義重大。」記者許正宏／攝影
中華隊昨天在世界十二強棒球賽，靠長打串連、投手封鎖，最後以八比二大勝美國隊，近廿一年來第一次在成棒一級國際賽事擊敗美國隊，打出振奮人心的一戰，總教練曾豪駒說：「這一勝，對台灣棒球意義重大。」記者許正宏／攝影

中華隊江坤宇七局在滿壘時敲出清壘三壘打，成為擊沉美國隊關鍵一擊。特派記者許正宏／攝影
中華隊江坤宇七局在滿壘時敲出清壘三壘打，成為擊沉美國隊關鍵一擊。特派記者許正宏／攝影
廿一年來沒贏過美國隊，中華隊昨天在世界十二強棒球賽跨越高牆，長打連發、投手封鎖，聯手以八比二贏球，搶下複賽第一勝，也讓中華隊的晉級冠軍戰之路從鬼門關前走了回來。

昨天前六局打完，中華隊僅握有三比二領先，第七局江坤宇在滿壘時敲出清壘三壘打，帶動五分大局，成為戰線分水嶺。

江坤宇在第三局其實就有當英雄的機會，滿壘打席遭到三振，讓他頗介意，「那次比較可惜，沒有把握住、結果不好。」第七局第二次的「嗆司」出現，這回不再錯過，「場下準備時，教練有給一些策略、想法，場上就讓自己想法簡單一點，很開心有把握住那一球，所以很振奮。」

江坤宇後續在第八局挨了觸身球，報復意味濃厚，但他當下反應很可愛，竟是想看一下計分板上的球速，聽到球迷噓聲四起才知道有火藥味，當時看向投手純屬誤會一場，「會痛啊。想說緩和一下，剛好看了一下投手，聽說是大聯盟的，球真的滿厲害。」

投手群共八人上場，先發投手陳柏清控球不穩，雖未被敲出安打，但出現三次保送，僅投兩局退場，後續牛棚接力守成，延續一路以來投手部門的好成績。

中華隊上次在成棒賽事擊敗美國隊已是二○○三年世界盃，當時以二比一贏球晉級四強，之後在世界盃、奧運、十二強賽遭遇則是六連敗，包含上屆十二強賽以二比三惜敗，經典賽則未遇到美國隊。

上屆十二強就在陣中的張奕，也認為這一勝意義極大，「之前輸給他們覺得很可惜、不甘心，這次算是復仇成功。」江坤宇也說：「自己也會幻想，會不會有一天可以贏美國隊，今天做到了，真的很開心。」

中華隊總教練曾豪駒表示，距離上次贏美國隊，時間久到自己都忘了是多久以前的事，「獲得這場勝利，對台灣棒球來講非常有意義，也讓全世界球迷認識台灣棒球。」曾總指出，在國際賽與世界強權交手，能夠多接近對手一步，現在中華隊正在寫自己的歷史，「接下來還有兩步，人生有無限可能，去做了才知道可不可以實現。」

世界棒球12強 中華隊 江坤宇 陳柏清

延伸閱讀

12強賽／日媒探詢先發投手 曾豪駒苦笑：讓我思考一下…

12強賽／讓東蛋飄揚「宇宙邦」喊聲 張奕：連選手都在喊

12強賽／21年來首次擊敗美國 曾豪駒：對台灣棒球非常有意義

12強賽／東蛋噓聲四起的觸身球 江坤宇第一反應是看球速「157…」

相關新聞

12強賽／搶冠軍賽門票 中華隊押王牌林昱珉先發戰日本

中華隊搶下對美國隊一戰的勝利，也讓晉級之路從鬼門關前走了回來，台灣時間明天晚上6點對上日本隊爭取冠軍賽門票，推出效力美國...

12強賽／牧秀悟滿貫砲終結4小時大戰 日本擊敗委內瑞拉26連勝

日本隊在世界12強棒球賽複賽延續不敗之身，即使一度落後委內瑞拉隊2分，但靠著牧秀悟甦醒過來的滿貫砲再次要回領先，最終以9...

12強賽／日勝委有利中華隊 剩下4劇本有3種爭冠可能

日本隊在世界12強棒球賽複賽擊敗委內瑞拉隊，不僅取得國際賽的26連勝，也幫助中華隊朝晉級冠軍賽的更佳劇本邁進，明天若是美...

12強賽／中華隊爭冠劇本浮現 2班直達車都要擊敗日本

中華隊今天在世界12強棒球賽擊敗美國隊後，取得複賽首勝，晉級冠軍戰的路徑又開始浮現，直達冠軍戰有兩個劇本，但都必須在明晚...

12強賽／日媒探詢先發投手 曾豪駒苦笑：讓我思考一下…

中華隊今天在世界12強棒球賽以8：2擊敗美國隊，取得複賽首勝，然而下一場對日本隊要派出誰先發？不僅台灣球迷好奇，日本媒體...

12強賽／東蛋噓聲四起的觸身球 江坤宇第一反應是看球速「157…」

中華隊今天以8：2痛宰美國隊，江坤宇在第7局的滿壘打席敲出清壘三壘打，堪稱底定勝負的一棒。賽後談到那顆讓東京巨蛋噓聲四起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。