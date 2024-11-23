12強賽／21年來首贏 中華隊8:2打趴美國

中華隊江坤宇七局在滿壘時敲出清壘三壘打，成為擊沉美國隊關鍵一擊。特派記者許正宏／攝影 廿一年來沒贏過美國隊，中華隊昨天在世界十二強棒球賽跨越高牆，長打連發、投手封鎖，聯手以八比二贏球，搶下複賽第一勝，也讓中華隊的晉級冠軍戰之路從鬼門關前走了回來。

昨天前六局打完，中華隊僅握有三比二領先，第七局江坤宇在滿壘時敲出清壘三壘打，帶動五分大局，成為戰線分水嶺。

江坤宇在第三局其實就有當英雄的機會，滿壘打席遭到三振，讓他頗介意，「那次比較可惜，沒有把握住、結果不好。」第七局第二次的「嗆司」出現，這回不再錯過，「場下準備時，教練有給一些策略、想法，場上就讓自己想法簡單一點，很開心有把握住那一球，所以很振奮。」

江坤宇後續在第八局挨了觸身球，報復意味濃厚，但他當下反應很可愛，竟是想看一下計分板上的球速，聽到球迷噓聲四起才知道有火藥味，當時看向投手純屬誤會一場，「會痛啊。想說緩和一下，剛好看了一下投手，聽說是大聯盟的，球真的滿厲害。」

投手群共八人上場，先發投手陳柏清控球不穩，雖未被敲出安打，但出現三次保送，僅投兩局退場，後續牛棚接力守成，延續一路以來投手部門的好成績。

中華隊上次在成棒賽事擊敗美國隊已是二○○三年世界盃，當時以二比一贏球晉級四強，之後在世界盃、奧運、十二強賽遭遇則是六連敗，包含上屆十二強賽以二比三惜敗，經典賽則未遇到美國隊。

上屆十二強就在陣中的張奕，也認為這一勝意義極大，「之前輸給他們覺得很可惜、不甘心，這次算是復仇成功。」江坤宇也說：「自己也會幻想，會不會有一天可以贏美國隊，今天做到了，真的很開心。」

中華隊總教練曾豪駒表示，距離上次贏美國隊，時間久到自己都忘了是多久以前的事，「獲得這場勝利，對台灣棒球來講非常有意義，也讓全世界球迷認識台灣棒球。」曾總指出，在國際賽與世界強權交手，能夠多接近對手一步，現在中華隊正在寫自己的歷史，「接下來還有兩步，人生有無限可能，去做了才知道可不可以實現。」

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