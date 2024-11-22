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12強賽／搶冠軍賽門票 中華隊押王牌林昱珉先發戰日本
中華隊搶下對美國隊一戰的勝利，也讓晉級之路從鬼門關前走了回來，台灣時間明天晚上6點對上日本隊爭取冠軍賽門票，推出效力美國職棒響尾蛇隊體系的左投林昱珉先發搶勝，日本隊推出早川隆久。
中華隊目前在複賽握有1勝1敗，晉級之路有機會掌握在自己手中，若明天中華隊擊敗日本隊，將形成兩隊（或以上，視委美戰結果）2勝1敗，若僅中華隊、日本隊2勝1敗，將由兩隊攜手晉級、中華隊為分組第一，三隊以上戰績相同比較對戰優質率。
中華隊手中唯一的王牌就是林昱珉，既然是唯一一張ACE，出牌時機就要仔細斟酌，不能太早出，晚了也沒用，他會在複賽哪一場登板受到高度關注，最終答案正是要為中華隊把關爭取複賽第二勝的戰役。
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