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12強賽／日勝委有利中華隊 剩下4劇本有3種爭冠可能

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
世界12強棒球賽複賽，不少台灣球迷在東京巨蛋場內揮舞國旗，為選手應援加油。記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽複賽，不少台灣球迷在東京巨蛋場內揮舞國旗，為選手應援加油。記者許正宏／攝影

日本隊在世界12強棒球賽複賽擊敗委內瑞拉隊，不僅取得國際賽的26連勝，也幫助中華隊朝晉級冠軍賽的更佳劇本邁進，明天若是美國隊擊敗委內瑞拉隊且勝分差在9分內，中華隊就可提前確定晉級冠軍戰。

複賽剩下明天美國隊與委內瑞拉隊之戰、中華隊與日本隊之戰，4個結果裡面，中華隊有3條路可以晉級，唯一絕望是委內瑞拉隊擊敗美國隊且中華隊輸給日本隊。

若是美國隊擊敗委內瑞拉隊，中華隊擊敗日本隊就可與日本隊攜手晉級冠軍戰，而中華隊若敗給日本隊，則中、美、委同為1勝2敗下，比較對戰優質率（TQB），只要美國隊擊敗委內瑞拉隊的分差在9分內，都是中華隊取得複賽第二名晉級。

而委內瑞拉隊擊敗美國隊的情況下，中華隊必須擊敗日本隊，且勝分差要在2分以上，就能在中、日、委同為2勝1敗的狀況下，在比較TQB時超越委內瑞拉隊進入前2名，晉級冠軍戰。

世界棒球12強

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