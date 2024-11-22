12強賽／牧秀悟滿貫砲終結4小時大戰 日本擊敗委內瑞拉26連勝

日本隊在世界12強棒球賽複賽延續不敗之身，即使一度落後委內瑞拉隊2分，但靠著牧秀悟甦醒過來的滿貫砲再次要回領先，最終以9：6擊敗委內瑞拉隊，在國際賽取得26連勝，結束這場4小時熱鬥，而明天晚上日本隊又要對上中華隊。

日本隊1局下1出局後就開啟猛攻，小園海斗、辰己涼介、森下翔太連續3支安打，攻下2分，委內瑞拉隊先發投手必贏多（Ricardo Pinto）又投出2次四壞保送後退場，日本隊又靠源田壯亮的滾地推進拿下該局第3分，讓必贏多僅投0.1局就失3分。

然而委內瑞拉隊很快反擊，雷耶斯（Angel Reyes）在2局上轟出2分砲，6局上昨天才砲轟黃子鵬的培瑞茲（Carlos Perez）敲出逆轉2分砲，帶動單局3分攻勢，反取得5：3領先。

只不過日本隊在6局下就反擊，坂倉將吾在1出局後先敲出陽春砲，2出局後小園海斗纏鬥到保送上壘，接著辰己涼介安打、森下翔太保送，滿壘情況下，栗原陵矢先選到保送擠回追平分。

接著牧秀悟更展現一棒擊沉的能力，將一顆偏紅中的138公里滑球，轟到左外野形成滿貫砲，點燃東京巨蛋巨大歡呼聲，創造6分大局再次取得領先。

日本隊先發投手才木浩人5局被敲2支安打失2分，另有5次三振，原本的勝投因為井上溫大接手1局掉3分而飛了，但後續日本隊牛棚直到9局上大勢接手後才又丟掉1分，但仍用再見三振守住勝利。

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