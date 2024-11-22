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12強賽／牧秀悟滿貫砲終結4小時大戰 日本擊敗委內瑞拉26連勝

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12強賽／逆轉你的逆轉！牧秀悟轟滿貫砲 日本又領先委內瑞拉

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本隊超前委內瑞拉。WBSC官網
日本隊超前委內瑞拉。WBSC官網

世界12強棒球賽今天晚上的日本與委內瑞拉隊之戰形成打擊大戰，委內瑞拉隊靠著2轟逆轉落後，然而日本隊更在6局下由牧秀悟的滿貫砲，製造6分大局再次要回領先，前6局打完由日本隊以9：5暫時領先。

日本隊1局下就開啟猛攻，小園海斗、辰己涼介連續2支二壘安打迅速先馳得點，森下翔太再敲安打攻陷第2分，委內瑞拉隊先發投手必贏多（Ricardo Pinto）又投出2次四壞保送後退場，日本隊在靠源田壯亮的滾地推進拿下該局第3分，讓必贏多僅投0.1局就失3分。

然而委內瑞拉隊火力也很猛，雷耶斯（Angel Reyes）在2局上轟出2分砲，6局上更攻下3分大局，昨天才砲轟黃子鵬的培瑞茲（Carlos Perez）敲出2分砲，逆轉分數，亞夏（Francisco Arcia）再敲出1分打點安打，取得5：3領先。

只不過日本隊展現超強韌性，在6局下就反擊，坂倉將吾在1出局後先敲出陽春砲，2出局後小園海斗纏鬥到保送上壘，接著辰己涼介安打、森下翔太選到保送，滿壘情況下，栗原陵矢先選到保送擠回追平分。

接著牧秀悟更展現一棒擊沉的能力，將一顆偏紅中的138公里滑球，轟到左外野形成滿貫砲，點燃東京巨蛋巨大歡呼聲，創造6分大局再次取得領先。

世界棒球12強

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