12強賽╱明上演「台日大戰」 北市府在這直播快來隔空應援
世界12強棒球賽複賽，中華隊今天擊敗美國隊，明天將上演「台日大戰」，台北市政府將在市府大樓中庭架設大螢幕，一連兩天直播號召球迷應援，市長蔣萬安、味全龍隊啦啦隊女孩們也會到場，和全民一起為中華隊加油，再創佳績。
體育局今天表示，中華隊在「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽」表現亮眼，力退各國列強，成功挺進日本東京舉行的超級循環賽4強複賽，再次引爆全台國球瘋。
體育局說，號召全台球迷一同為台灣強投豪打隔空應援，11月23、24日在北市府大樓一樓中庭架設大螢幕，直播台日大戰、最終決賽。
明天下午4點30分開放球迷入場，將近6點會有味全龍隊啦啦隊女孩們開場表演暖身，蔣萬安與重慶國中小選手、熱血球迷一起看直播應援，繼續為中華隊吶喊加油、全體集氣再創佳績，要讓北市府重現宛如台北大巨蛋的震撼應援氣勢，打造中華隊第二主場，共同見證台灣棒球的輝煌時刻。
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 中華隊輾壓美國 晉冠軍戰機會操之在己！ 12強賽最新戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言