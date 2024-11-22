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12強賽╱明上演「台日大戰」 北市府在這直播快來隔空應援

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
世界12強棒球賽複賽，中華隊以8：2擊敗美國隊。特派記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽複賽，中華隊以8：2擊敗美國隊。特派記者許正宏／攝影

世界12強棒球賽複賽，中華隊今天擊敗美國隊，明天將上演「台日大戰」，台北市政府將在市府大樓中庭架設大螢幕，一連兩天直播號召球迷應援，市長蔣萬安、味全龍隊啦啦隊女孩們也會到場，和全民一起為中華隊加油，再創佳績。

體育局今天表示，中華隊在「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽」表現亮眼，力退各國列強，成功挺進日本東京舉行的超級循環賽4強複賽，再次引爆全台國球瘋。

體育局說，號召全台球迷一同為台灣強投豪打隔空應援，11月23、24日在北市府大樓一樓中庭架設大螢幕，直播台日大戰、最終決賽。  

明天下午4點30分開放球迷入場，將近6點會有味全龍隊啦啦隊女孩們開場表演暖身，蔣萬安與重慶國中小選手、熱血球迷一起看直播應援，繼續為中華隊吶喊加油、全體集氣再創佳績，要讓北市府重現宛如台北大巨蛋的震撼應援氣勢，打造中華隊第二主場，共同見證台灣棒球的輝煌時刻。

世界棒球12強

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