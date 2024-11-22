12強賽／中美戰攻守建功 陳晨威：證明自己沒那麼糟糕
世界12強棒球賽中華隊今天擊退美國，陳晨威攻守俱佳，洗刷昨天錯失滿壘機會，他表示，不會再去想昨天不好的結果，但敲出三壘安打建功還是很高興，「證明自己沒有那麼糟糕」。
中華隊昨天複賽首戰以0比2遭委內瑞拉完封，開路先鋒陳晨威4打數沒有敲安打，其中在5局上滿壘時站著不動遭到三振，在休息室表情相當落寞。中華隊今天與美國隊交手，4局上林家正、張政禹敲二壘安打得1分後，陳晨威再敲三壘安打，帶有1分打點。
談到昨天滿壘被三振的打席，陳晨威直言，昨天看重播認為是壞球，「但命運交給裁判，如果那顆沒有撿就是保送，是天堂跟地獄的差別」。
不過陳晨威強調，不會再去想昨天不好的結果，今天比賽依然照著自己節奏，設定好要打的球。陳晨威也認為，昨天被拉弓三振並不是很嚴重的問題，「大家怎麼看，那是他們的想法，我們在場上也會有自己的想法，當下設定、決定是那樣，就是自己要去承擔的」。
今天陳晨威仍然擔任開路先鋒，4局上敲三壘安打後、站上三壘的那刻興奮振臂，他表示，「畢竟也想要證明自己沒有那麼糟糕」，能為中華隊打下分數，心情很好，大家都想為球隊建功，能贏球當然很開心。
除了打擊有建樹，鎮守中外野的陳晨威在7局下也演出美技接殺，一路後退撞到全壘打牆仍順利接殺，他說：「因為國外選手力量比較大，對方又是中心打者，所以理論上都會守得比較深，那一球站位也有比較深，才有機會可以追得到。」
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