12強賽／中華隊擊敗美國 賴總統：台灣尚勇、相信明能迎接勝利

中華隊今天在世界12強棒球賽複賽擊敗美國隊，賴清德總統在臉書表示，今天的東京巨蛋宛如台灣主場，無論是清壘的安打或全壘打，都正中紅心，讓國人熱血沸騰，明晚Team Taiwan將迎戰日本武士隊，相信大家一定能延續火燙手感、迎接勝利。

賴總統表示，「凶猛打擊、全力壓制、精采守備、拚勁過人、台灣尚勇！」謝謝國家隊的大家，展現奮鬥到底的運動家精神，以8比2擊敗強權美國隊。

賴總統說，暌違21年，台灣成棒再度於國際賽贏戰勝美國。今天中午的東京巨蛋宛如台灣主場，無論是清壘的安打或全壘打，都正中紅心，讓國人熱血沸騰。明晚18時，Team Taiwan將迎戰日本武士隊，相信大家一定能延續火燙手感、迎接勝利。他也要邀請國人朋友繼續為台灣棒球英雄加油。

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