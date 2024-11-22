12強賽／台南Josh曬與4啦啦隊東蛋合照 網：為什麼他可以？
本屆世界棒球12強賽中華隊殺進複賽，許多球迷搭機到日本東京巨蛋為球員們加油。中華隊今天以8：2大勝美國隊，棒球網紅「台南Josh」賽後發文令網友們相當羨慕。
台南Josh在個人社群發文，他開心地與4名啦啦隊女孩合照，由左至右依序是小映、璦昀、籃籃和若潼。Josh詢問，「趁著贏美國大家都這麼開心，這樣應該可以吧？」
照片曝光後，網友們洗版質問，「為什麼Josh可以？」經常與他互動的富邦悍將啦啦隊紅髮安娜，也在留言區開玩笑表示，「能否幫我買個日本武士刀呢？」
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