12強賽／勝騎士沒日本簽證原因曝光 與出席中職頒獎典禮有關
統一獅隊洋投勝騎士為委內瑞拉出戰本屆世界12強棒球賽，原預定複賽首戰與中華隊交手，但因簽證問題，明天早上才會抵達日本，勝騎士沒日本簽證原因也揭曉。
勝騎士預賽對美國隊，主投6局飆10K失2分，被視為本屆委內瑞拉王牌投手。沒想到複賽已經開打，他人還不在日本，要先回委國拿簽證才能與球隊會合。
據「自由時報」報導，勝騎士月初出席中職頒獎典禮，委國當時正好在幫全隊辦理簽證，漏掉人還在台灣的勝騎士。隨後勝騎士直接飛去墨西哥參加預賽，晉級後才發現沒日本簽證。他原本想說姐姐住在美國休士頓，能到休士頓辦理，但他不是美國公民因此辦不成，只好再飛回委國辦。
儘管勝騎士前往東京巨蛋的路相當崎嶇，但他向經紀人表示身體狀況維持很好，預計明天早上8點多抵達日本備戰。由於勝騎士明天才和球隊會合，因此可能最後一天賽事（季軍或冠軍賽）才會登板。
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 中華隊輾壓美國 晉冠軍戰機會操之在己！ 12強賽最新戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言