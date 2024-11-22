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12強賽／勝騎士沒日本簽證原因曝光 與出席中職頒獎典禮有關

聯合新聞網／ 綜合報導
統一獅隊洋投勝騎士。 聯合報系資料照
統一獅隊洋投勝騎士。 聯合報系資料照

統一獅隊洋投勝騎士為委內瑞拉出戰本屆世界12強棒球賽，原預定複賽首戰與中華隊交手，但因簽證問題，明天早上才會抵達日本，勝騎士沒日本簽證原因也揭曉。

勝騎士預賽對美國隊，主投6局飆10K失2分，被視為本屆委內瑞拉王牌投手。沒想到複賽已經開打，他人還不在日本，要先回委國拿簽證才能與球隊會合。

據「自由時報」報導，勝騎士月初出席中職頒獎典禮，委國當時正好在幫全隊辦理簽證，漏掉人還在台灣的勝騎士。隨後勝騎士直接飛去墨西哥參加預賽，晉級後才發現沒日本簽證。他原本想說姐姐住在美國休士頓，能到休士頓辦理，但他不是美國公民因此辦不成，只好再飛回委國辦。

儘管勝騎士前往東京巨蛋的路相當崎嶇，但他向經紀人表示身體狀況維持很好，預計明天早上8點多抵達日本備戰。由於勝騎士明天才和球隊會合，因此可能最後一天賽事（季軍或冠軍賽）才會登板。

世界棒球12強

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