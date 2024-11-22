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12強賽／潘傑楷主動提出要穿「Taiwan」出席記者會 網：帥翻了
中華隊今天在世界12強棒球賽複賽面對美國隊，第5棒潘傑楷5局上敲出陽春砲，提振團隊士氣，幫助中華隊終場以8：2打爆美國。賽後潘傑楷穿著「Taiwan」衣服出席記者會，獲許多網友稱讚。
這支全壘打是本屆中華隊在東京巨蛋首轟，中華職棒副秘書長蔡克斯在現場特別發文指出，這件事是潘傑楷主動提出，「傑楷：我可以穿「Taiwan」的球衣出席賽後記者會嗎？你怎麼能不愛他。」
潘傑楷記者會第一句話就表示，「大家好，我是來自台灣的潘選手。」
消息曝光後，網友們紛紛表示，「這一幕超帥」、「來自台灣的潘傑楷帥翻了」、「為什麼簡單一句話可以讓我眼眶濕濕的」、「謝謝傑楷讓世界看到台灣」、「這件好帥哪裡可以買？」
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