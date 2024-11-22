12強賽／東京巨蛋開轟 潘傑楷好手感回報教練團信任

預賽5戰皆開轟的中華隊昨天在複賽首戰遭到委內瑞拉隊封鎖，今天潘傑楷敲出球隊在複賽的首轟，也幫助中華隊以8：2擊敗美國隊，潘傑楷感到很開心，「能夠代表台灣打出全壘打。」

中華隊預賽砲聲連連，陳晨威、陳傑憲、江坤宇、戴培峰、林立、吉力吉撈．鞏冠都開轟，潘傑楷今天加入成為第7人，在5局上從光芒體系的右投曼尼德茲（Antonio Menendez）手中掃出408呎中外野陽春砲，幫助中華隊取得3：1領先。

潘傑楷開心為中華隊敲出全壘打，也感謝總教練、教練團給予機會，讓自己在場上發揮，而此戰球隊氣氛一直保持得不錯，「可能選手比較年輕、年紀相近，大家默契比較好，球場上大家互相信任、鼓勵，相信隊友能夠拿下勝利。」

潘傑楷此戰移防一壘、打第5棒，繳出百分百上壘率，2打數2安打外加3次保送上壘，跑回2分、敲回1分打點，本屆賽事打擊率來到3成91，OPS更高達1.046。

潘傑楷表示，好手感的原因是隊友相挺、教練團的信任，「讓我在場上可以大膽作自己，打擊教練也給予明確的策略，讓我可以去攻擊投手。」 12強賽中華隊今天對戰美國，第5局潘傑楷（圖）掃出陽春砲。特派記者許正宏／攝影

商品推薦