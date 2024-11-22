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12強賽／前6場1安→單場雙安 林家正不當「自殺棒」感謝教練信任
中華隊今天以8：2擊敗美國隊，林家正在第4局的二壘打扮演攻勢引線，一甩先前的打擊低迷表現，他透露有時太過在意動作，反而做不好，今天在打擊上有關鍵貢獻，他感謝打擊教練的相信。
林家正在本屆賽會的5場預賽加上首場複賽對委內瑞拉隊，合計18打數敲出1安打，被球迷貼上「自殺棒」標籤，但教練團持續相信他對投手的引導能力，擔當主戰捕手，今天在攻擊上也做出回應，敲出雙安，第4局的二壘打帶動該局2分入袋，先讓中華隊氣勢高漲。
林家正表示，針對自己的打擊問題，來到東京後的練習日上，有與教練聊過該怎麼調，「有時候太在意動作，其實打擊策略做好就好，也謝謝打擊教練相信我。」
中華隊本屆賽會投手表現有目共睹，今天也是一場團隊合作角出的好投，壓制美國隊僅攻下2分，而從這位鐵捕眼中評價投手表現，林家正給出大拇指，「投手群大家都準備很好，賽前功課也做得很好。」
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