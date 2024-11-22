快訊

看著長大…美籍台商曝薄瓜瓜優點 籲婚後愛護妻子樹立名聲

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／前6場1安→單場雙安 林家正不當「自殺棒」感謝教練信任

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
林家正用二壘打揮別打擊低潮。記者許正宏／攝影
林家正用二壘打揮別打擊低潮。記者許正宏／攝影

中華隊今天以8：2擊敗美國隊，林家正在第4局的二壘打扮演攻勢引線，一甩先前的打擊低迷表現，他透露有時太過在意動作，反而做不好，今天在打擊上有關鍵貢獻，他感謝打擊教練的相信。

林家正在本屆賽會的5場預賽加上首場複賽對委內瑞拉隊，合計18打數敲出1安打，被球迷貼上「自殺棒」標籤，但教練團持續相信他對投手的引導能力，擔當主戰捕手，今天在攻擊上也做出回應，敲出雙安，第4局的二壘打帶動該局2分入袋，先讓中華隊氣勢高漲。

林家正表示，針對自己的打擊問題，來到東京後的練習日上，有與教練聊過該怎麼調，「有時候太在意動作，其實打擊策略做好就好，也謝謝打擊教練相信我。」

中華隊本屆賽會投手表現有目共睹，今天也是一場團隊合作角出的好投，壓制美國隊僅攻下2分，而從這位鐵捕眼中評價投手表現，林家正給出大拇指，「投手群大家都準備很好，賽前功課也做得很好。」

林家正用二壘打揮別打擊低潮。 特派記者許正宏／攝影
林家正用二壘打揮別打擊低潮。 特派記者許正宏／攝影

林家正用二壘打揮別打擊低潮。 特派記者許正宏／攝影
林家正用二壘打揮別打擊低潮。 特派記者許正宏／攝影

世界棒球12強

延伸閱讀

圖輯／中華隊8：2擊敗美國 晉級機會來了

12強賽／三壘打讓中華隊吞定心丸 江坤宇：感覺全台灣一條心

世界12強賽中華隊8：2贏美國...蔣萬安穿棒球衣總質詢 現場掌聲響起

睽違21年中華隊贏了！8：2力克美國 林智勝、潘傑楷全壘打都是台灣英雄！

相關新聞

12強賽／中華隊爭冠劇本浮現 2班直達車都要擊敗日本

中華隊今天在世界12強棒球賽擊敗美國隊後，取得複賽首勝，晉級冠軍戰的路徑又開始浮現，直達冠軍戰有兩個劇本，但都必須在明晚...

12強賽／日媒探詢先發投手 曾豪駒苦笑：讓我思考一下…

中華隊今天在世界12強棒球賽以8：2擊敗美國隊，取得複賽首勝，然而下一場對日本隊要派出誰先發？不僅台灣球迷好奇，日本媒體...

12強賽／東蛋噓聲四起的觸身球 江坤宇第一反應是看球速「157…」

中華隊今天以8：2痛宰美國隊，江坤宇在第7局的滿壘打席敲出清壘三壘打，堪稱底定勝負的一棒。賽後談到那顆讓東京巨蛋噓聲四起...

12強賽／21年來首次擊敗美國 曾豪駒：對台灣棒球非常有意義

面對棒球強權美國隊，中華隊過去在成棒層級遇到勝少敗多，今天在世界12強棒球賽能夠以8：2擊敗美國隊，寫下21年來頭一遭，...

12強賽／開賽失誤→勝利打點+好球連發 張政禹：想要更多球打過來

中華隊今天變陣迎戰美國隊，改由張政禹擔任先發三壘手，今天從開賽的失誤，到第4局的二壘打為中華隊攻下第一分，後續守備上也好...

12強賽／前6場1安→單場雙安 林家正不當「自殺棒」感謝教練信任

中華隊今天以8：2擊敗美國隊，林家正在第4局的二壘打扮演攻勢引線，一甩先前的打擊低迷表現，他透露有時太過在意動作，反而做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。