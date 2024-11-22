12強賽／日媒探詢先發投手 曾豪駒苦笑：讓我思考一下…
中華隊今天在世界12強棒球賽以8：2擊敗美國隊，取得複賽首勝，然而下一場對日本隊要派出誰先發？不僅台灣球迷好奇，日本媒體也頻頻探詢，總教練曾豪駒只能坦言，還需要時間想一下
中華隊在複賽前兩場分別派出黃子鵬、陳柏清先發，對委內瑞拉、美國隊分別是1敗、1勝，明天對日本隊贏球的話晉級冠軍戰希望很大，而預賽曾先發的投手中只剩下林昱珉、郭俊麟尚未登板。
中華隊先發投手深度本就不多，賽後被日本媒體問到明天派誰先發？曾豪駒說：「這個問題一直很困擾我，由於比賽剛結束，我需要思考一下，有第一步的消息會立刻告訴大家。」
從預賽開始，中華隊就會視戰況積極換投，未必讓先發投手撐完5局，至於日本媒體好奇對日本隊是否採取相同策略？曾豪駒則說：「日本武士隊是世界第一，他們實力非常堅強，我們希望能夠跟他們打出精采的比賽，先發投手會視戰局去做調整。」
日本隊目前在國際賽是25連勝中，面對這樣實力堅強的對手，曾豪駒也說：「大家都是一起比賽，複賽競爭從零開始，就看團隊合作能否延續到最後，也希望選手能夠享受比賽，展現自己的優勢。」
至於這一場能夠擊敗美國隊，曾豪駒則表示，要感謝教練及選手，大家彼此信任也相信自己，「美國隊是實力堅強的球隊，這樣的比賽我們非常享受過程，也靠著團隊力量贏下最後勝利。」
能夠在比賽後段打開攻勢，曾豪駒則解釋，前面想要搶下分數但一直沒有機會，第5局開始選手照情蒐的策略去攻擊，有了好的結果，「也感謝全台灣球迷以及來到日本的球迷應援，帶給我們力量。」
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