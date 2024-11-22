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12強賽／讓東蛋飄揚「宇宙邦」喊聲 張奕：連選手都在喊

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
張奕退場後隊有均高喊「宇宙邦」！ 特派記者許正宏／攝影
張奕退場後隊有均高喊「宇宙邦」！ 特派記者許正宏／攝影

中華隊在世界12強棒球賽複賽勝場開胡，今天以8：2擊敗美國隊，讓晉級機會從鬼門關走回來，江國豪是此役勝利投手，張奕中繼也有好投，下來時觀眾席上喊著「宇宙邦」，張奕笑說：「連他們（選手）也都跟著喊。」

張奕中繼1局被敲1安打、無失分，送出2次三振，進入複賽後連兩場登板，狀況比預賽時更好，一到12強自動切換到更強一級的模式。

張奕表示，「應該是抓到感覺了吧！也是很享受在這裡投球的氛圍，很興奮、專注每個打者，我信任家正的配球，也信任情蒐報告，投起來感覺也是大致和情蒐寫的完全一模一樣，大概知道怎麼去配球。」

張奕中繼1局被敲1安打、無失分，送出2次三振，狀況比預賽時更好。 特派記者許正宏／攝影
張奕中繼1局被敲1安打、無失分，送出2次三振，狀況比預賽時更好。 特派記者許正宏／攝影

有趣的是，退場時觀眾席、選手休息室都是吶喊「宇宙邦」的聲音，張奕也說：「投完一下來就聽到一堆『宇宙邦』。」今天台灣球迷進場人潮踴躍，被問到是否像是在主場出賽，張奕說不只是像，「已經是了，下去丟完在治療看電視，右外野完全是滿的，就覺得我們是在台灣打球嗎？」

上屆12強賽輸給美國，本屆成功撂倒強敵，張奕表示，「之前輸給他們覺得很可惜、不甘心，這次算是復仇成功。」中華隊將在明天迎接另一場復仇戰役，將二度碰上日本，張奕也說：「第一次輸，這次不想再輸給他們。」

世界棒球12強

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