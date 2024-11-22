圖輯／中華隊8：2擊敗美國 靠自己晉冠軍戰機會來了

2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊前進東京巨蛋打4強賽，今天迎戰美國隊，前3局5支一壘打換不回分數，留下一堆殘壘，中華隊決定展現長打的魅力，第4局連3支長打先馳得點、第5局潘傑楷敲陽春砲，加上江坤宇第7局滿壘時敲出清壘三壘打，帶動一波5分大局，終場以8：2擊敗美國隊。

先發投手陳柏清投2局無失分，雖沒被敲出安打，但控球不穩，首局已讓投手教練林岳平上丘安撫，鏡頭也一度拍到總教練曾豪駒已經拿起電話。陳柏清第二局也以保送開局，這回輪到一壘手潘傑楷上前與他談話，要他深呼吸、穩定心情，後續連抓3個出局數，最終2局無失分退場，未被敲安打，但出現3次四壞保送。

中華隊目前在複賽握有1勝1敗，若今晚日本擊敗委內瑞拉，明天中華隊擊敗日本，將形成2隊（或以上，視委美戰結果）2勝1敗，若僅中華隊、日本隊2勝1敗，將由兩隊攜手晉級、中華隊為分組第一，3隊以上比較對戰優質率，中華隊此役以8：2的差距贏球也將成為優勢。若今天委內瑞拉擊敗日本，明天中華隊擊敗日本就會確定晉級。 12強賽中華隊今天對戰美國，比賽臨到尾聲出現火藥味，美國隊開轟的托馬斯挨了林凱威的觸身球後，結果江坤宇（圖）在下個半局也挨球吻，讓東京巨蛋噓聲四起。記者許正宏／攝影 12強賽中華隊今天對戰美國，先發投手陳柏清（圖）投2局無失分，但控球不穩，未被敲安打，但出現3次四壞保送。特派記者許正宏／攝影 12強賽中華隊今天對戰美國，第5局潘傑楷（中）掃出陽春砲，回壘後與隊友擊掌慶賀。特派記者許正宏／攝影 12強賽中華隊今天對戰美國，比賽臨到尾聲出現火藥味，美國隊開轟的托馬斯（圖）挨了林凱威的觸身球後，結果江坤宇在下個半局也挨球吻，讓東京巨蛋噓聲四起。記者許正宏／攝影 12強賽中華隊今天對戰美國，第5局潘傑楷（中）掃出陽春砲，回壘後與隊友擊掌慶賀。特派記者許正宏/攝影 12強賽中華隊今天對戰美國，終場以8：2擊敗美國隊，比賽結束後隊員跳起慶賀。記者許正宏／攝影 12強賽中華隊今天對戰美國，林家正（圖）敲出二壘安打後，在壘包上振臂慶賀。 特派記者許正宏／攝影 12強賽中華隊今天對戰美國，第5局潘傑楷（圖）掃出陽春砲。特派記者許正宏／攝影 12強賽中華隊今天對戰美國，陳傑憲（圖）遭觸身球擊中，表情痛苦。記者許正宏／攝影 12強賽中華隊今天對戰美國，第7局的大局徹底擊潰美國隊，先靠2安打、1保送擠成滿壘，江坤宇（圖）掃出三壘打讓東京巨蛋再次沸騰。特派記者許正宏／攝影 12強賽中華隊今天對戰美國，終場以8：2擊敗美國隊，比賽結束後隊員跳起慶賀。記者許正宏／攝影 12強賽中華隊今天對戰美國，第7局的大局徹底擊潰美國隊，先靠2安打、1保送擠成滿壘，江坤宇（圖）掃出三壘打讓東京巨蛋再次沸騰。特派記者許正宏／攝影 12強賽中華隊今天對戰美國，江坤宇（右）挨觸身球後比出大拇指表示沒事。記者許正宏／攝影

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