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12強賽／21年來首次擊敗美國 曾豪駒：對台灣棒球非常有意義

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
世界12強棒球賽複賽，中華隊以8：2擊敗美國隊。特派記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽複賽，中華隊以8：2擊敗美國隊。特派記者許正宏／攝影

面對棒球強權美國隊，中華隊過去在成棒層級遇到勝少敗多，今天在世界12強棒球賽能夠以8：2擊敗美國隊，寫下21年來頭一遭，也是國際三大賽事奧運、經典賽及12強的首勝。

中華隊上一次在成棒賽事擊敗美國隊已經是2003年的世界盃，當時以2：1贏球晉級四強，而之後在世界盃、奧運、12強賽遭遇則是6連敗，包含上屆12強賽以2：3惜敗，經典賽則未遇到美國隊。

中華隊總教練曾豪駒聽到此事表示：「因為很久沒有贏美國，我也忘記多久，但今天獲得這場勝利，對台灣棒球來講非常有意義，也讓全世界球迷認識台灣棒球。」

曾豪駒指出，在國際賽與世界強權交手，能夠多接近對手一步對於台灣棒球文化都是提升，「這次我們主打團隊的力量，從預賽開始到現在，感謝所有選手、教練互相信任。」

曾豪駒也說：「我們在寫自己的歷史，接下來還有2步，人生有無限可能，去做了才知道可不可以實現。」中華隊明天晚上要與日本隊交手，贏球的話有望晉級後天的冠軍戰。

世界12強棒球賽複賽，中華隊以8：2擊敗美國隊。特派記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽複賽，中華隊以8：2擊敗美國隊。特派記者許正宏／攝影

世界棒球12強

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