聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／開賽失誤→勝利打點+好球連發 張政禹：想要更多球打過來
中華隊今天變陣迎戰美國隊，改由張政禹擔任先發三壘手，今天從開賽的失誤，到第4局的二壘打為中華隊攻下第一分，後續守備上也好球連連，張政禹抱持不害怕的心態，失誤後反而希望更多球打過來。
中華隊今天以8：2擊敗美國隊，先發打線拉下近況不佳的朱育賢，潘傑楷調往一壘，張政禹扛三壘，儘管第3局就出現失誤，但很快彌補，第4局的二壘打攻下第一分，守備表現也回穩，更展現超大範圍，讓江坤宇都成為觀眾，直呼「我都是在他後面看他接球」。
張政禹表示，是在今天早上接到先發通知，既然機會來了，就好好把握，「這是一個可以扭轉人家對我印象的機會。」儘管第3局出現失誤，但他並不害怕，「我是希望球可以一直打來，想要做好給他們看。」他說國際賽就是沒了就沒了，如果因為害怕失敗，做什麼事情都不好受，選擇忘記，才能越來越好。
他先在打擊上建功，第4局的二壘打攻下中華隊第1分，但賽後談到這球卻是自省，「其實那顆打出去，壘指是叫我跑三壘，但我自己覺得跑不過去，所以當下有點自責，也忘了慶祝。」
「講認真的，每個出局數對我來說都很關鍵也很重要。」張政禹說，自己從小到大沒入選過國家隊，「希望可以為中華隊出一分心力，我就很感恩了。」
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 中華隊前進東京首戰惜敗委內瑞拉 12強賽最新戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言