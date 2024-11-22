12強賽／開賽失誤→勝利打點+好球連發 張政禹：想要更多球打過來

中華隊今天變陣迎戰美國隊，改由張政禹擔任先發三壘手，今天從開賽的失誤，到第4局的二壘打為中華隊攻下第一分，後續守備上也好球連連，張政禹抱持不害怕的心態，失誤後反而希望更多球打過來。

中華隊今天以8：2擊敗美國隊，先發打線拉下近況不佳的朱育賢，潘傑楷調往一壘，張政禹扛三壘，儘管第3局就出現失誤，但很快彌補，第4局的二壘打攻下第一分，守備表現也回穩，更展現超大範圍，讓江坤宇都成為觀眾，直呼「我都是在他後面看他接球」。

張政禹表示，是在今天早上接到先發通知，既然機會來了，就好好把握，「這是一個可以扭轉人家對我印象的機會。」儘管第3局出現失誤，但他並不害怕，「我是希望球可以一直打來，想要做好給他們看。」他說國際賽就是沒了就沒了，如果因為害怕失敗，做什麼事情都不好受，選擇忘記，才能越來越好。

他先在打擊上建功，第4局的二壘打攻下中華隊第1分，但賽後談到這球卻是自省，「其實那顆打出去，壘指是叫我跑三壘，但我自己覺得跑不過去，所以當下有點自責，也忘了慶祝。」

「講認真的，每個出局數對我來說都很關鍵也很重要。」張政禹說，自己從小到大沒入選過國家隊，「希望可以為中華隊出一分心力，我就很感恩了。」

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