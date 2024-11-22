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12強賽／東蛋噓聲四起的觸身球 江坤宇第一反應是看球速「157…」

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
江坤宇挨觸身球讓場上火藥味十足。 特派記者許正宏／攝影
江坤宇挨觸身球讓場上火藥味十足。 特派記者許正宏／攝影

中華隊今天以8：2痛宰美國隊，江坤宇在第7局的滿壘打席敲出清壘三壘打，堪稱底定勝負的一棒。賽後談到那顆讓東京巨蛋噓聲四起的觸身球，江坤宇當下反應很可愛，竟是好奇球速，「因為聽說是大聯盟的，球真的滿厲害。」

江坤宇今天在第3局先有一次滿壘打擊機會，當時遭到三振，讓他頗為介意，「第一次也是滿壘的機會，那次比較可惜，沒有把握住、結果不好。」第7局第二次的嗆司出現，這次他把握機會當英雄。

江坤宇說：「滿感謝教練團，場下準備時，教練有給一些策略、想法，讓我可以在場上準備，場上就讓自己想法簡單一點，很開心有把握住那一球，所以很振奮。」

值得注意的是，美國隊開轟的托馬斯（Colby Thomas）在7局下挨了林凱威的觸身球，而下個半局就出現具備7年大聯盟資歷的投手阿塔維拉（Dan Altavilla），也對江坤宇投出觸身球，頗有報復意味，東京巨蛋場內瞬間噓聲四起。

「其實我一開始先看多快，157…。」江坤宇還原自己當下反應，一開始只是很好奇球速多快，「後面就聽到一些混雜的聲音，觸身球還是會痛啊！就自己緩和一下，邊看一下投手，聽說是大聯盟的，球真的是滿厲害。」

此外，今天三壘守備搭檔換成張政禹，江坤宇也給他的表現高度好評，「今天政禹守備範圍真的很大，表現很棒，我都是在他後面看他接球，還有一支關鍵安打帶動氣勢，不管是任何一個人，可以贏下美國這個強國，我覺得今天真的滿感動。」

江坤宇。記者許正宏／攝影
江坤宇。記者許正宏／攝影

江坤宇挨觸身球後比出大拇指表示沒事。 特派記者許正宏／攝影
江坤宇挨觸身球後比出大拇指表示沒事。 特派記者許正宏／攝影

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