12強賽／三壘打讓中華隊吞定心丸 江坤宇：感覺全台灣一條心

中華隊今天以8：2擊敗美國隊，在世界12強棒球賽複賽取得首勝，游擊手江坤宇攻守俱佳，單場2安、3打點，尤其7局上的清壘三壘打拉開分差，江坤宇自己也認為，團隊有像是「吞下定心丸的感覺」。

江坤宇今天在2局上的首打席就敲出安打，不過3局上面對滿壘卻吞下三振，未能建功，不過7局上再次遇到球隊滿壘局面，江坤宇敲出的深遠三壘安打一棒帶進3分打點，也幫助球隊從3：2領先變成6：2，就此奠定勝利。

江坤宇賽後接受電視台場邊訪問時表示：「前一次有個機會，自己的感覺還不錯，後來有第二次機會，告訴自己要把握住，也滿開心有掌握住，打一個清壘的三壘安打，讓大家有個定心丸的感覺，滿安心的。」

而中華隊在4局上靠張政禹的二壘打先馳得點，投手群也聯手壓制美國隊打線，江坤宇表示，這次團隊投打守表現都非常好，「為了我們、為了台灣，大家團結起來，不管場內還有場外的球迷，感覺全台灣一條心，大家團隊氣氛非常好。」 世界12強棒球賽複賽對美國隊，中華隊江坤宇清壘安打貢獻3分打點。記者許正宏／攝影

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