12強賽／中華隊爭冠劇本浮現 2班直達車都要擊敗日本

中華隊今天在世界12強棒球賽擊敗美國隊後，取得複賽首勝，晉級冠軍戰的路徑又開始浮現，直達冠軍戰有兩個劇本，但都必須在明晚擊敗日本隊，另有兩個靠戰績互咬比較對戰優質率（TQB）的未定之路。

中華隊與日本、委內瑞拉、美國隊進入四強循環賽，戰績前二的球隊打冠軍賽、後二名爭季軍，昨天中華隊以0：2不敵委內瑞拉隊、日本隊9：1擊敗美國隊，而今天中華隊擊敗美國隊後戰績扳回到1勝1敗。

中華隊要晉級必須寄望其他球隊，劇本一是在今晚日本隊、明天美國隊都擊敗委內瑞拉隊，對中華隊最有利，中華隊明晚擊敗日本隊就與日本隊一起取得冠軍戰門票；若輸球則中、美、委同為1勝2敗，戰績互咬下要比較TQB。

另一個劇本是，委內瑞拉隊擊敗日本隊的前提下，無論美國隊與委內瑞拉隊之戰結果如何，美國隊最多1勝2敗，中華隊與日本隊之戰將形成殊死戰，誰贏誰就能取得第2勝，晉級冠軍戰與委內瑞拉隊交手。

中華隊還有一條要算數學的晉級方式，就是日本隊擊敗委內瑞拉隊後，若委勝美，則中華隊必須擊敗日本隊，才能形成中、委、日同為2勝1敗，一樣比較TQB。

世界12強棒球賽複賽，中華隊與美國隊之戰，吉力吉撈．鞏冠回來得分。特派記者許正宏／攝影

中華隊人人都骰到６，以８：２擊敗美國隊，晉級冠軍戰機會仍操之在己！ 特派記者許正宏／攝影

中華隊人人都骰到６，以８：２擊敗美國隊，晉級冠軍戰機會仍操之在己！ 特派記者許正宏／攝影

世界12強棒球賽複賽，中華隊與美國隊之戰，江坤宇有好表現。 特派記者許正宏／攝影

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