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12強賽／超強！中華隊8：2輾壓美國 晉級機會從鬼門關走回來

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
江坤宇第7局滿壘敲出三壘打清壘。記者許正宏／攝影
江坤宇第7局滿壘敲出三壘打清壘。記者許正宏／攝影

前3局5支一壘打換不回分數，留下一堆殘壘，中華隊決定展現長打的魅力，第4局連3支長打先馳得點、第5局潘傑楷敲陽春砲，加上江坤宇第7局滿壘時敲出清壘三壘打，帶動一波5分大局，終場以8：2擊敗美國隊。

中華隊在比賽前段的攻勢雖多但屢差臨門一腳，把殘壘變特產；關鍵轉折出現在4局上，8到1棒林家正、張政禹、陳晨威連續3支長打攻下分數，取得2：0領先；潘傑楷第5局掃出陽春砲，體驗東京巨蛋的開轟燈光秀。

中華隊以8：2擊敗美國隊，維持晉級冠軍戰生機！ 記者許正宏／攝影
中華隊以8：2擊敗美國隊，維持晉級冠軍戰生機！ 記者許正宏／攝影

中華隊在第7局的大局徹底擊潰美國隊，先靠2安打、1保送擠成滿壘，江坤宇掃出三壘打讓東京巨蛋再次沸騰，岳東華的安打再添單局第4分入袋。

先發投手陳柏清投2局無失分，雖沒被敲出安打，但控球不穩，首局已讓投手教練林岳平上丘安撫，鏡頭也一度拍到總教練曾豪駒已經拿起電話。陳柏清第二局也以保送開局，這回輪到一壘手潘傑楷上前與他談話，要他深呼吸、穩定心情，後續連抓3個出局數，最終2局無失分退場，未被敲安打，但出現3次四壞保送。

江國豪第3局接手投球驚險中安全下庄，但續投4局下被前兩位打者敲安，開啟另一波危機，教練團也在此時決定換投，王志煊接手因高飛犧牲打讓美國隊也攻破鴨蛋。莊昕諺5局下挨托馬斯（Colby Thomas）陽春砲，讓雙分差距一度只剩1分，靠打線在7局大肆開火鎖定勝果。

2011年起中華隊、美國隊在U12起的各級國際賽事，中華隊以6勝16敗居下風，今天強勢打下對戰的第7勝。

中華隊目前在複賽握有1勝1敗，也讓晉級之路有機會掌握在自己手中，若今晚日本擊敗委內瑞拉，明天中華隊擊敗日本，將形成2隊（或以上，視委美戰結果）2勝1敗，若僅中華隊、日本隊2勝1敗，將由兩隊攜手晉級、中華隊為分組第一，3隊以上比較對戰優質率，中華隊此役以8：2的差距贏球也將成為優勢。若今天委內瑞拉擊敗日本，明天中華隊擊敗日本就會確定晉級。

張政禹的二壘打攻下中華隊第一分。記者許正宏／攝影
張政禹的二壘打攻下中華隊第一分。記者許正宏／攝影
潘傑楷敲出陽春砲。記者許正宏／攝影
潘傑楷敲出陽春砲。記者許正宏／攝影

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