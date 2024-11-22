12強賽／小園海斗整季僅2轟卻夯雙響砲 隊友震驚：別開玩笑

廣島鯉魚內野手小園海斗日前在世界12強棒球賽複賽大開殺戒，面對美國炸裂雙響砲，海灌7分打點帶領日本以9：1輕取美國，打破隊史紀錄。賽後隊友坂倉將吾談到這瘋狂一幕，也直喊「別開玩笑了！」

小園海斗本季為鯉魚出戰143場，共敲151安，打擊率2成8。不過這位優秀打者不以長打能力見長，二壘安僅15支、三壘安3支，全壘打則是2發。怎料昨天對上美國他彷彿天神下凡，狂夯2轟外帶1支二壘安，敲出7分打點改寫日本隊史國際賽單場最高打點紀錄。

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賽後受訪時，小園海斗本人表示難以相信，「根本是奇蹟，有一點可怕。」與他同樣效力於廣島鯉魚的隊友，本季敲出12轟的坂倉將吾除了盛讚以外，也備受震撼：「他（小園海斗）整賽也才2支全壘打，結果這場竟然就敲2支，我真的被嚇到，想說『別開玩笑了吧！』。」

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