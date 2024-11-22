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12強賽／報復？雙方互噴觸身球 江坤宇長打清壘後下一打席挨砸

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
江坤宇挨觸身球流露無辜的小眼神。特派記者許正宏／攝影
江坤宇挨觸身球流露無辜的小眼神。特派記者許正宏／攝影

中華隊今天在世界12強棒球賽複賽過招美國隊，比賽臨到尾聲出現火藥味，美國隊開轟的托馬斯（Colby Thomas）挨了林凱威的觸身球後，結果江坤宇在下個半局也挨球吻，讓東京巨蛋噓聲四起。

兩隊打完前5局，中華隊僅以3：2領先，7局上成為關鍵大局，先靠2安打、1保送擠成滿壘，江坤宇掃出三壘打讓東京巨蛋再次沸騰，帶動單局5分大局。

中華隊7局下由林凱威登板，面對今天開轟的托馬斯（Colby Thomas）出現觸身球，而美國隊在下個半局有所回應，才剛建功的江坤宇挨了觸身球，報復意味濃厚，讓兩軍氣氛一度緊張。

江坤宇挨觸身球後比出大拇指表示沒事。 特派記者許正宏／攝影
江坤宇挨觸身球後比出大拇指表示沒事。 特派記者許正宏／攝影

江坤宇挨觸身球讓場上火藥味十足。 特派記者許正宏／攝影
江坤宇挨觸身球讓場上火藥味十足。 特派記者許正宏／攝影

世界棒球12強

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