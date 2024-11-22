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12強賽／教頭曾豪駒也玩脆！東京發早安文引1.3萬讚 網：你火了
12強賽中華隊前進東京四強賽，總教練曾豪駒在首戰敗給委內瑞拉後，承受相當大壓力，接著今天對抗美國隊，做出讓陳柏清先發主投的決定，也讓不少人討論，而在今天迎戰美國隊之前，曾豪駒難得在個人Threads發文，「早安巨蛋！全新的一天～ 」，在東京巨蛋旁的飯店發全景及個人合照，應該是早起，準備到球場午場對美國比賽，短短幾小時內，吸引上萬人按讚。
「龍貓」曾豪駒雖有Threads帳號「diaog」，但一向發文不多，連同今天發文，總共也才三則，但今天貼文隨著對美國隊戰局也在網路爆紅，網友紛紛留言，「居然跑來發Threads？？根本讓人又驚又喜！！！」、「你火了，流量王」、「很可愛的總教練ㄟ！」、「總ㄟ，謝謝您們帶給我們滿滿的感動。」
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