12強賽／教頭曾豪駒也玩脆！東京發早安文引1.3萬讚 網：你火了

12強賽中華隊前進東京四強賽，總教練曾豪駒在首戰敗給委內瑞拉後，承受相當大壓力，接著今天對抗美國隊，做出讓陳柏清先發主投的決定，也讓不少人討論，而在今天迎戰美國隊之前，曾豪駒難得在個人Threads發

2024-11-22 14:10