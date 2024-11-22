12強賽／陳傑憲挨觸身球多撐2局退場 右腳掌仍有不適
中華隊最火燙的打者陳傑憲，今天在第三局出現令人驚心的畫面，遭觸身球擊中右腳，露出疼痛表情，當時續留場上，直到上壘後仍在甩腳試圖減輕痛感。他在5局下攻守交換時退場，球隊回應：「陳傑憲選手稍早因觸身球擊中腳部，經防護員初步治療，腳掌側邊仍有不適。教練讓選手先下場休息，經超音波檢查後有些瘀腫狀況，中華隊隨隊醫師將持續觀察。」
至今天賽前，陳傑憲累積17打數敲出11支安打，打擊率是恐怖的6成47。今天面對美國隊，陳傑憲首打席又是安打，從台北大巨蛋的5場比賽到複賽前2場比賽，在本屆賽會連7場比賽都有安打貢獻。
陳傑憲第二打席在第3局遭格羅茲（Zac Grotz）的投球砸在腳上，他的右腳挨了一記，表情疼痛，總教練曾豪駒也上前了解他的狀況。陳傑憲續留場上，上到一壘後甩甩右腳，明顯仍有不適，最終多撐了2局、多打了1打席才退場。
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